मटन करी खिलाकर कैसे 7 लोगों को सुलाया मौत की नींद? जानिए 'सिलबट्टा' किलर की पूरी कहानी

नींद की गोलियां देकर लोगों को बेहोश करना, मटन पार्टी के बहाने उन्हें अपने जाल में फंसाना और फिर सिलबट्टे से वार कर मौत के घाट उतार देना. हत्या के बाद शवों को टेप की कई परतों में लपेटा जाता था, जबकि दुर्गंध को छिपाने के लिए गुलाब जल की बोतलों का इस्तेमाल किया जाता था. बेंगलुरु के राजाजीनगर में सामने आए सात हत्याओं के इस सनसनीखेज मामले ने जांच अधिकारियों को भी हैरत में डाल दिया है. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी इंदुशेखर ने न सिर्फ वारदातों को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया, बल्कि सबूत मिटाने और शक से बचने के लिए भी खौफनाक और चौंकाने वाली तरकीबें अपनाईं.

सूत्रों के अनुसार इंदुशेखर कथित तौर पर अपने शिकार लोगों को दोपहर के समय अपने घर बुलाता था, मटन बनाता था और उन्हें जो खाना और शराब परोसता था, उसमें नींद की गोलियां मिला देता था. जब वे गहरी नींद में चले जाते थे, तो वह कथित तौर पर सिलबट्टे से उनका सिर कुचल देता था और बहुत ही बेरहमी से उनकी हत्या कर देता था. हत्याओं के बाद, उसने कथित तौर पर शवों को चिपकने वाले टेप की कई परतों से कसकर लपेट दिया था, ताकि खून बाहर न निकले और सड़ने की बदबू न फैले. शवों को पहले उसके घर के अंदर छिपाकर रखा गया था और बाद में अंधेरे का फायदा उठाकर उन्हें अलग-अलग जगहों पर ले जाकर फेंक दिया गया. नंदी हिल्स से बरामद हुए बच्चे पुनीत के शव को भी, कथित तौर पर, इसी तरह लपेटा गया था.

आरोप है कि उसने शवों को ले जाने के लिए अपनी टोयोटा इटिओस कार का इस्तेमाल किया. शक से बचने और चेकिंग से बचने के लिए, उसने कार के पिछले शीशे पर 'प्रेस' का स्टिकर लगा दिया और गाड़ी के अंदर अखबारों की कॉपियां रख लीं. बताया जाता है कि बदबू को छिपाने के लिए वह कार में गुलाब जल की बोतलें भी साथ ले गया था. पुलिस ने अब वाहन को जब्त कर लिया है. दिलचस्प बात यह है कि इस पर नो-पार्किंग और सिग्नल तोड़ने जैसे उल्लंघनों के लिए 14,900 रुपये का ट्रैफिक जुर्माना बकाया है. हालांकि, जांचकर्ताओं को पता चला है कि 16 से 31 अक्टूबर के बीच - यानी वह समय जब कथित तौर पर हत्याएं की गई थीं - आरोपी ने ट्रैफिक का कोई नियम नहीं तोड़ा था.

बेंगलुरु सिटी पुलिस आरोपी इंदुशेखर को लेकर तमिलनाडु के कृष्णगिरि पहुंच गई है और येरकाउड घाट की ओर बढ़ रही है. खबर है कि सलेम पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया है और वे पुलिस टीम के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि जांचकर्ता घटनाक्रम को फिर से दोहराकर देख सकें. इंदुशेखर की पत्नी सुनीता और सास रूपावती के शव येरकाड घाट से बरामद किए गए.

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