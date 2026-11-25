कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्र में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. नेलमंगला तालुक के शांतिनगर इलाके में एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर खुद को चाकू मारकर आत्महत्या का प्रयास किया. पूरी घटना आसपास लगे कैमरों में भी कैद हो गई. पुलिस के अनुसार, घायल व्यक्ति की पहचान बबलू (40) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से असम का रहने वाला है. जानकारी के मुताबिक, बबलू ने पहले अपने पेट में चाकू घोंपा और इसके बाद अपने गले तथा हाथ पर भी गंभीर वार किए. घटना उस समय हुई जब उसकी पत्नी काम पर गई हुई थी और वह घर के पास अकेला था.

स्‍थानीय लोगों ने अस्‍पताल भ‍िजवाया

गंभीर रूप से घायल होने के कारण बबलू के शरीर से काफी मात्रा में खून बह गया, जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. बाद में उसे बेहतर इलाज के लिए विक्टोरिया अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा है.

पुलिस का कहना है कि अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है. फिलहाल आत्महत्या के प्रयास के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके. इस संबंध में नेलमंगला रूरल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है

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