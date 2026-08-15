विज्ञापन
विशेष लिंक

'जिन्ना चांद पर भी बंटवारा करा देंगे...', पाकिस्तान के पहले मून मिशन में 'Jinnah' के नाम का क्यों बन रहा मजाक?

जिन्ना रोवर चीन के चांग'ई-8 मिशन पर जाएगा और चांद के साउथ पोल के पास साइंटिफिक रिसर्च करेगा. यह इलाका अपने मुश्किल इलाके और पानी में बर्फ होने की संभावना की वजह से काफी दिलचस्प है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
'जिन्ना चांद पर भी बंटवारा करा देंगे...', पाकिस्तान के पहले मून मिशन में 'Jinnah' के नाम का क्यों बन रहा मजाक?
NDTV

भारत के चंद्रयान प्रोग्राम शुरू करने और चांद की खोज में बड़ी कामयाबी हासिल करने के दो दशक से भी ज्यादा समय बाद पाकिस्तान अब चीन की मदद से 2029 में चांद पर अपना पहला लूनर रोवर 'जिन्ना-1' भेजने की तैयारी कर रहा है. पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक, रोवर चीन के चांग'ई-8 मिशन पर जाएगा और चांद के साउथ पोल के पास साइंटिफिक रिसर्च करेगा. यह इलाका अपने मुश्किल इलाके और पानी में बर्फ होने की संभावना की वजह से काफी दिलचस्प है.

लेकिन पाकिस्तान की आतंकवाद को शह देने और विभाजनकारी नीतियों की वजह से हमेशा से ही उसकी किरकरी होती है. लूनर रोवर का नाम 'जिन्ना-1' रखने के बाद अब पाकिस्तान की चुटकी भी ली जा रही है. 

लेखक और पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने कहा, "पाकिस्तान का पहला मून मिशन, जिसे उन्होंने जिन्ना 1 कहा है, यूनिवर्स के लिए बहुत बुरी खबर साबित हो सकता है. उन्होंने इसे जिन्ना कहा है. 'जिन्ना' चांद पर सबसे पहले उसका बंटवारा करेंगे."

नाम रखने के लिए निकाला गया लकी ड्रॉ

इस्लामाबाद में हुए एक समारोह में पाकिस्तान की स्पेस एंड अपर एटमॉस्फियर रिसर्च कमीशन (SUPARCO) ने कहा कि जिन्ना-1 नाम देश भर में हुए कॉम्पिटिशन से मिले 4,000 प्रपोजल में से चुना गया.

सुपारको के एक बयान के मुताबिक, सात पार्टिसिपेंट्स ने 'जिन्ना-1' नाम का प्रपोजल दिया था और विनर को लकी ड्रॉ के ज़रिए चुना गया.

सुपारको ने कहा कि बहावलनगर के 17 साल के तैयब करीम को यह नाम प्रपोज करने के लिए विनर घोषित किया गया. सुपारको के चेयरमैन के मुताबिक, यह नाम कायदे-ए-आजम मोहम्मद अली जिन्ना को श्रद्धांजलि देता है.

यह भी पढ़ें: 'जिन्ना' को चांद पर भेजेगा पाकिस्तान, चीन के रॉकेट पर सवार पड़ोसी मुल्क, भारत 3 साल पहले बना चुका इतिहास

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jinnah, Rover, Moon Mission, Pakistan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com