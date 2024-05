VIDEO : कार के बगल में लाया स्कूटी, फिर हेलमेट से तोड़ा शीशा, अंदर रोती रही 3 साल की बच्ची

बेंगलुरु से रोड रेज की एक ताजा घटना सामने आई. यहां एक स्कूटर सवार ने एक कार पर हमला कर दिया, कार में दंपति और उनकी तीन साल की बेटी यात्रा कर रही थी. घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है.

मूल रूप से केरल के रहने वाले आईटी पेशेवर अखिल साबू ने इस घटना पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने कहा है कि आरोपी, जिसकी पहचान जगदीश के रूप में हुई है, ने कार का शीशा तोड़ दिया और बच्चा घायल हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर स्थानीय निवासी जगदीश को गिरफ्तार कर लिया है.

Road Rage Bangalore, Sarjapur main road, 9645354194 help.@DrParameshwara @Prateek34381357 @Shiva1306 @karnatakaportf @poha_met_jalebi Guys pls help to get reach, i was on car with my wife n 3 year old daughter when biker attacked us pic.twitter.com/KZNaSIi5Ds