मणिपुर के चंदेल जिले में जहरीली शराब पीने से बड़ी त्रासदी हो गई है. संदिग्ध नकली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, जबकि 180 से ज्यादा लोग इंफाल के दो अस्पतालों में भर्ती हैं. मुख्यमंत्री युमनम खेमचंद सिंह ने शुक्रवार शाम को यह जानकारी दी.

मुख्यमंत्री की ओर से साझा किए गए ताजा अपडेट के मुताबिक, शिजा अस्पताल, लम्फेलपाट में 140 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि बाबिना अस्पताल, साजीवा में 41 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं. पिछले 48 घंटों में चंदेल जिले के चकपीकारोंग इलाके से संदिग्ध नकली शराब पीने के बाद 11 मौतें हुई हैं.

मुख्यमंत्री ने दोनों अस्पतालों का दौरा कर मरीजों की हालत के बारे में जानकारी ली और अस्पताल अधिकारियों को बेहतरीन चिकित्सा देखभाल और सभी जरूरी सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने मरीजों के जल्द और पूरी तरह ठीक होने की कामना की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा कि सरकार घटना की जांच कराएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी.

इस बीच, चंदेल के कमिश्नर ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि मौतों का सही कारण अभी साबित नहीं हुआ है और जांच जारी है.

सुगनू से खरीदी गई थी शराब

चंदेल के एसपी ने साफ किया कि शराब काकचिंग जिले के सुगनू से खरीदी गई थी और चंदेल में निर्मित या बनाई नहीं गई थी.

एसपी कार्यालय से उपायुक्त को भेजे गए पहले के पत्र में आठ मृतकों की पहचान नुंगपान गांव के किशन ह्रांगबुंग अनल (32) और ह्रांगबुंग बेरुवंग अनल (50), डांगखुन गांव के ह्रांगबुंग मोहरिंग अनल (46), खंबाथेल गांव के आरडी अंगनाहरिंग अनल (37), जुलबांगचिंग गांव के केएल रामाथियांग अनल (44), खंबाथेल गांव के एनएल मोथाहरिंग अनल, काननखू गांव के टीएस अशिंग, जो अस्थायी रूप से तौपोकपी में रह रहे थे, और खंबाथेल गांव की टीएस लवली के रूप में की गई है.

एसपी ने कहा कि पत्र में बताई गई आठ मौतों में से पांच सुगनू पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आती हैं.

प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की

एहतियात के तौर पर, उपायुक्त ने जनता को सलाह दी है कि अगली सूचना तक प्रभावित क्षेत्रों में संदिग्ध स्रोतों से, विशेष रूप से स्थानीय रूप से बनाई गई शराब या संदिग्ध मूल की शराब का सेवन न करें.

शराब पीने के बाद उल्टी, पेट दर्द, सिरदर्द, चक्कर, धुंधली दृष्टि, सांस लेने में कठिनाई या अन्य असामान्य लक्षण महसूस करने वाले लोगों को तुरंत मेडिकल मदद लेने की सलाह दी गई है. जिन लोगों ने उसी संदिग्ध स्रोत से शराब पी हो, उन्हें लक्षण न होने पर भी जांच कराने के लिए कहा गया है.

प्रशासन ने जनता से मिलावटी शराब के संदिग्ध निर्माण, भंडारण, बिक्री या वितरण की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन या संबंधित अधिकारियों को देने को कहा है.