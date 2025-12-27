विज्ञापन
मुरैना में भाजपा नेता की कार ने 5 लोगों को रौंदा: भीड़ ने पकड़ा, पुलिस हिरासत से आरोपी फरार

MP के मुरैना में बीती रात बड़ा सड़क हादसा हो गया. एक कार ने सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंद दिया. कार को भाजपा नेता दीपेंद्र भदौरिया चला रहा था.

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पोरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत जोटई रोड पर बीती रात बड़ा हादसा हो गया. कार नंबर MP 06 CA 5172 ने सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंद दिया. इस कार को दीपेंद्र भदौरिया चला रहा था. बताया जा रहा है कि आरोपी भाजपा नेता है और गाड़ी तेज रफ्तार में थी.

अलाव के पास बैठे थे पांच लोग

ठंड से बचने के लिए जोटई रोड बाईपास चौराहे के किनारे अलाव जलाकर बालक समेत पांच लोग बैठे थे. तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. घायलों में एक नाबालिग भी है. बताया जा रहा है कि 3 की हालत गंभीर थी. घायलों को पहले पोरसा में प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद उन्हें मुरैना जिला अस्पताल भेजा गया.

ग्वालियर रेफर किए गए घायल

स्थिति गंभीर होने पर नाबालिग अर्णव, और दो अन्य घायलों को ग्वालियर अस्पताल रेफर किया गया है.

घटना के बाद हंगामा

हादसे के बाद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए. राहगीरों ने मौके पर ही दुर्घटना करने वाले चालक दीपेन्द्र भदौरिया को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि वह पुलिस की हिरासत से बीच बाजार में भाग गया.

ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन

आरोपी के फरार होने के बाद परिजन और ग्रामीण भड़क उठे और मौके पर जमकर हंगामा किया. पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है.

