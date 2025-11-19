विज्ञापन
टैक्स अफसर बनकर आए और दिनदहाड़े ATM कैश वैन से करोड़ों लूट ले गए

बेंगलुरू में बीच सड़क पर दिनदहाड़े फिल्मी स्टाइल में एटीएम का कैश लेकर जा रही वैन से करोड़ों रुपये लूट लिए गए. बदमाश टैक्स ऑफिसर बनकर आए थे.

  • बेंगलुरु में दिनदहाड़े एटीएम कैश वैन से करीब 7 करोड़ रुपये बदमाशों ने टैक्स ऑफिसर बनकर लूट लिए
  • इनोवा कार में आए बदमाशों ने कैश वैन को रोका और खुद को सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट का अधिकारी बताया
  • वेरिफिकेशन के बहाने नोटों से भरे बक्से अपनी कार में रखे और वैन स्टाफ को बीच में उतारकर चंपत हो गए
बेंगलुरु:

'स्पेशल 26' फिल्म तो देखी होगी. उसमें कुछ लोग टैक्स ऑफिसर बनकर आते हैं और लूटकर चले जाते हैं. कुछ ऐसा ही बेंगलुरु में हुआ है. बेंगलुरू में बीच सड़क पर दिनदहाड़े फिल्मी स्टाइल में एटीएम का कैश लेकर जा रही वैन से करीब 7 करोड़ रुपये लूट लिए गए. बदमाश टैक्स ऑफिसर बनकर आए थे, जब तक कैश वैन का स्टाफ कुछ समझ पाता, तब तक वो नोटों से भरे बक्से अपनी इनोवा कार में रखकर चंपत हो गए. 

सीएमएस की कैश वैन HDFC बैंक की जेपी नगर ब्रांच से कैश लेकर निकली थी. कुछ ही दूर पहुंची कि ग्रे कलर की एक इनोवा कार ने ओवरटेक करके वैन को रुकवा लिया. कार के पीछे की तरफ Govt. of India लिखा था. आननफानन में इनोवा कार में से कुछ लोग उतरे और वैन के पास पहुंचे. 

इन लोगों ने खुद को सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट का अधिकारी बताया और कहा कि डॉक्युमेंट वेरिफाई करने हैं. कुछ लोगों ने कागजात वेरिफिकेशन के नाम पर उलझाए रखा, कैश वैन का स्टाफ जब तक कुछ समझ पाता, तब तक उन्होंने सीएमएस के कर्मचारियों को कैश के साथ अपनी गाड़ी में जबरन बिठा लिया. 

इसके बाद इनोवा कार को डेयर सर्किल की तरफ तेजी से ले गए. कुछ दूर जाने के बाद बदमाशों ने पुल के ऊपर सीएमएस स्टाफ को बीच रास्ते में उतार दिया और कैश लेकर चंपत हो गए. घटना की सूचना पुलिस को दी गई तो दिनदहाड़े हुई इस घटना से वह भी हैरान रह गई. आननफानन में कार सवार बदमाशों की तलाश शुरू की गई. 

बताया जा रहा है कि कैश वैन में करोड़ों रुपये थे, जिनमें से करीब 7 करोड़ रुपये बदमाश टैक्स ऑफिसर बनकर लूट ले गए. साउथ डिवीजन पुलिस ने कैश वैन लुटेरों की तलाश के लिए कई स्पेशल टीमें बनाई हैं और बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है. पुलिस का दावा है कि अपराधियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा. 

पुलिस की शुरुआती जांच से पता लगा है कि ये काम छोटे-मोटे अपराधियों का नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा गैंग होने की आशंका है. पुलिस सरगर्मी से अपराधियों की तलाश कर रही है. वहीं दिनदहाड़े इस लूटपाट से लोगों में हैरानी है और सुरक्षा पर सवाल भी उठ रहे हैं.  


 

