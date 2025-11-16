गोला बारूद कहां है, राजभवन आकर चेक कर लें, नहीं मिले तो माफी मांगो...TMC सांसद कल्याण बनर्जी पर बंगाल के राज्यपाल सख्त

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और टीएमसी के बीच विवाद गहराता जा रहा है. टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा यह आरोप लगाने के बाद कि “राजभवन में हथियार और गोला-बारूद बांटे जा रहे हैं”, राजभवन ने रविवार को एक सख्त बयान जारी किया. राजभवन ने कहा कि सांसद और सिविल सोसाइटी के सदस्य, साथ ही पत्रकारों को राजभवन आने और जांच करने का निमंत्रण दिया जाता है कि क्या वहां हथियार मौजूद हैं.

बयान में कहा गया है कि यदि आरोप गलत साबित होते हैं, तो सांसद को बंगाल की जनता से माफी मांगनी चाहिए. राजभवन की तरफ से यह भी कहा गया है कि जब कोलकाता पुलिस वहां सुरक्षा में तैनात है, तो कथित तौर पर हथियार कैसे अंदर लाए गए.

गौरतलब है कि कल्याण बनर्जी की तरफ से दिए गए बयान में कहा गया था कि यह राज्यपाल और राजभवन के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है. राजभवन ने लोकसभा अध्यक्ष से भी इस मामले की जांच कराने का अनुरोध किया है, क्योंकि सांसद द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं.

