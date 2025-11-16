विज्ञापन
गोला बारूद कहां है, राजभवन आकर चेक कर लें, नहीं मिले तो माफी मांगो...TMC सांसद कल्याण बनर्जी पर बंगाल के राज्यपाल सख्त

टीएमसी सांसद के राजभवन में हथियार रखने के आरोप पर राज्यपाल की तरफ से पत्रकारों को जांच के लिए आने का निमंत्रण दिया गया है.

गोला बारूद कहां है, राजभवन आकर चेक कर लें, नहीं मिले तो माफी मांगो...TMC सांसद कल्याण बनर्जी पर बंगाल के राज्यपाल सख्त
  • पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने टीएमसी सांसद के हथियार बांटने के आरोपों को गंभीर सुरक्षा खतरा बताया है
  • राजभवन ने सांसद और नागरिकों को सुबह पांच बजे जांच के लिए राजभवन आने का निमंत्रण दिया है
  • राजभवन ने कहा कि कोलकाता पुलिस सुरक्षा में तैनात है और हथियार अंदर लाना संभव नहीं है
कोलकाता:

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और टीएमसी के बीच विवाद गहराता जा रहा है. टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा यह आरोप लगाने के बाद कि “राजभवन में हथियार और गोला-बारूद बांटे जा रहे हैं”, राजभवन ने रविवार को एक सख्त बयान जारी किया. राजभवन ने कहा कि सांसद और सिविल सोसाइटी के सदस्य, साथ ही पत्रकारों को राजभवन आने और जांच करने का निमंत्रण दिया जाता है कि क्या वहां हथियार मौजूद हैं.

बयान में कहा गया है कि यदि आरोप गलत साबित होते हैं, तो सांसद को बंगाल की जनता से माफी मांगनी चाहिए. राजभवन की तरफ से यह भी कहा गया है कि जब कोलकाता पुलिस वहां सुरक्षा में तैनात है, तो कथित तौर पर हथियार कैसे अंदर लाए गए.

गौरतलब है कि कल्याण बनर्जी की तरफ से दिए गए बयान में कहा गया था कि यह राज्यपाल और राजभवन के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है. राजभवन ने लोकसभा अध्यक्ष से भी इस मामले की जांच कराने का अनुरोध किया है, क्योंकि सांसद द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं.

