बसंत पंचमी पर भक्तिमय हुई धर्मनगरी, हरकी पैड़ी में आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालु

हरिद्वार में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर धर्मनगरी पूरी तरह भक्तिमय नजर आई. इस मौके पर सुबह करीब 4 बजे से ही हरकी पैड़ी पर श्रद्धालुओं का तांता लग गया. देश के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं. मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है. गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु दान-पुण्य कर रहे हैं. इस दिन विशेष रूप से पीली वस्तुओं के दान की परंपरा निभाई जा रही है. माना जाता है कि बसंत पंचमी पर मां गंगा में स्नान कर मां सरस्वती की आराधना करने से बुद्धि, बल और प्रतिभा में वृद्धि होती है.

स्वयं सिद्ध मुहूर्त में मां सरस्वती की आराधना

बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है. तीर्थ पुरोहित शुभम शर्मा ने बताया, कि यह पर्व स्वयं सिद्ध मुहूर्त का होता है. इस दिन गंगा स्नान कर पीले वस्त्र धारण करने से मां सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है. उन्होंने कहा, कि बसंत पंचमी खासतौर पर रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों- लेखक, कलाकार, विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए अत्यंत पुण्यकारी मानी जाती है. विधि-विधान से पूजा करने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं में दिखा खास उत्साह

बसंत पंचमी पर्व पर गंगा स्नान के लिए दूर-दराज से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हैं. ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी. सुबह से ही हरकी पैड़ी पर गंगा स्नान करने वालों की लंबी कतारें देखने को मिलीं, जो लगातार जारी हैं. श्रद्धालुओं का कहना है, कि बसंत पंचमी के दिन गंगा स्नान करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मां सरस्वती के साथ-साथ मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है. माना जाता है कि बसंत पर्व जीवन में नई उमंग, नया उल्लास और सकारात्मक बदलाव का संकल्प लेकर आता है.