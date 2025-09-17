फेसबुक पर फ्रेंडशिप फिर प्यार...प्रेमिका 600 किमी मिलने पहुंची तो शादीशुदा टीचर ने मार डाला

राजस्थान के बाड़मेर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों और भरोसे की सारी सीमाएं हिला दीं. झुंझुनूं की रहने वाली महिला मुकेश कुमारी, जो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर थीं, अपने प्रेमी शिक्षक मानाराम से मिलने के लिए करीब 600 किलोमीटर का सफर तय कर बाड़मेर पहुंचीं. उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि इस मुलाकात की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी.

फेसबुक से शुरू हुआ रिश्ता

अक्टूबर 2024 में चवा गांव निवासी शिक्षक मानाराम की फेसबुक पर मुकेश कुमारी से दोस्ती हुई थी. धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई. कई बार दोनों की मुलाकातें भी हुईं. मुकेश कुमारी झुंझुनूं से बार-बार बाड़मेर आतीं और प्रेमी से मिलकर लौट जातीं. मानाराम शादीशुदा था और उसका तलाक कोर्ट में लंबित था.

शादी की जिद बनी वजह

प्यार परवान चढ़ा तो मुकेश कुमारी ने मानाराम पर शादी का दबाव बनाना शुरू किया. 10 सितंबर को वह अपनी कार से झुंझुनूं के चिड़ावा से बाड़मेर पहुंचीं और प्रेमी से उसके परिजनों से मिलवाने की जिद करने लगीं. मानाराम ने मना किया तो वह सीधे चवा पुलिस चौकी जा पहुंचीं. पुलिस ने दोनों को बुलाकर समझाइश दी और इसके बाद दोनों बाड़मेर लौट आए.

खौफनाक हत्या और एक्सीडेंट का ड्रामा

बाड़मेर पहुंचकर मानाराम मुकेश को बलदेव नगर स्थित एक कमरे में ले गया. यहां उसने लोहे की सरिया से हमला कर उसकी हत्या कर दी. वारदात को छिपाने के लिए उसने शव को महिला की ऑल्टो कार की ड्राइविंग सीट पर रखकर इसे सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की. हत्या के बाद मानाराम रातभर चैन से सोया और सुबह उठकर अपने वकील को घटना की जानकारी दी. वकील ने पुलिस को सूचना दी तो पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया.

मृतका मुकेश कुमारी का करीब 9-10 साल पहले पति से तलाक हो गया था. वह महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थीं और सीकर जिले के खंडेला में तैनात थीं. आरोपी मानाराम महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षक है.

आरोपी हिरासत में

फिलहाल पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. मृतका के परिजनों के आने का इंतजार किया जा रहा है. परिजनों की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा और शव परिजनों को सौंपा जाएगा. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है.

