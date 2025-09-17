विज्ञापन
विशेष लिंक

फेसबुक पर फ्रेंडशिप फिर प्यार...प्रेमिका 600 किमी मिलने पहुंची तो शादीशुदा टीचर ने मार डाला

बाड़मेर में फेसबुक प्रेम कहानी का खौफनाक अंत हुआ, जब शादी के दबाव में आकर शिक्षक प्रेमी ने आंगनबाड़ी सुपरवाइजर प्रेमिका की लोहे की सरिया से हत्या कर दी. आरोपी ने वारदात को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की, मगर पुलिस ने राज़ खोल दिया.

Read Time: 3 mins
Share
फेसबुक पर फ्रेंडशिप फिर प्यार...प्रेमिका 600 किमी मिलने पहुंची तो शादीशुदा टीचर ने मार डाला
  • झुंझुनूं की आंगनबाड़ी सुपरवाइजर मुकेश कुमारी अपने प्रेमी मानाराम से मिलने बाड़मेर पहुंची थीं
  • फेसबुक पर शुरू हुई दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदली और मुकेश ने शादी का दबाव बनाना शुरू किया था
  • मानाराम ने शादी से इंकार किया तो मुकेश पुलिस चौकी गईं, जहां दोनों को समझाइश दी गई थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
बाड़मेर:

राजस्थान के बाड़मेर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों और भरोसे की सारी सीमाएं हिला दीं. झुंझुनूं की रहने वाली महिला मुकेश कुमारी, जो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर थीं, अपने प्रेमी शिक्षक मानाराम से मिलने के लिए करीब 600 किलोमीटर का सफर तय कर बाड़मेर पहुंचीं. उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि इस मुलाकात की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी.

फेसबुक से शुरू हुआ रिश्ता

अक्टूबर 2024 में चवा गांव निवासी शिक्षक मानाराम की फेसबुक पर मुकेश कुमारी से दोस्ती हुई थी. धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई. कई बार दोनों की मुलाकातें भी हुईं. मुकेश कुमारी झुंझुनूं से बार-बार बाड़मेर आतीं और प्रेमी से मिलकर लौट जातीं. मानाराम शादीशुदा था और उसका तलाक कोर्ट में लंबित था.

शादी की जिद बनी वजह

प्यार परवान चढ़ा तो मुकेश कुमारी ने मानाराम पर शादी का दबाव बनाना शुरू किया. 10 सितंबर को वह अपनी कार से झुंझुनूं के चिड़ावा से बाड़मेर पहुंचीं और प्रेमी से उसके परिजनों से मिलवाने की जिद करने लगीं. मानाराम ने मना किया तो वह सीधे चवा पुलिस चौकी जा पहुंचीं. पुलिस ने दोनों को बुलाकर समझाइश दी और इसके बाद दोनों बाड़मेर लौट आए.

खौफनाक हत्या और एक्सीडेंट का ड्रामा

बाड़मेर पहुंचकर मानाराम मुकेश को बलदेव नगर स्थित एक कमरे में ले गया. यहां उसने लोहे की सरिया से हमला कर उसकी हत्या कर दी. वारदात को छिपाने के लिए उसने शव को महिला की ऑल्टो कार की ड्राइविंग सीट पर रखकर इसे सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की. हत्या के बाद मानाराम रातभर चैन से सोया और सुबह उठकर अपने वकील को घटना की जानकारी दी. वकील ने पुलिस को सूचना दी तो पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया.

मृतका मुकेश कुमारी का करीब 9-10 साल पहले पति से तलाक हो गया था. वह महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थीं और सीकर जिले के खंडेला में तैनात थीं. आरोपी मानाराम महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षक है.

आरोपी हिरासत में

फिलहाल पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. मृतका के परिजनों के आने का इंतजार किया जा रहा है. परिजनों की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा और शव परिजनों को सौंपा जाएगा. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें-: कुछ किसानों पर कार्रवाई करने से कतरा क्यों रहे हैं? दिल्ली-NCR में पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Barmer Murder Case, Facebook Love Story Crime
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com