कौन था बरेली एनकाउंटर में ढेर इफ्तेखार सोल्जर... 7 जिलों में था आतंक, हत्या-डकैती समेत 19 मुकदमे

उत्तर प्रदेश के बरेली में एक लाख का इनामी बदमाश पुलिस एनकाउंटर में मारा गया. कासगंज का रहने वाला इफ्तेखार नाम का बदमाश एक लाख रुपए का इनामी अपराधी था. बरेली में पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में इफ्तेखार मारा गया है. बरेली के भोजीपुरा क्षेत्र में यह एनकाउंटर हुआ है. आरोपी के पास से 1 पिस्टल और 17 कारतूस बरामद हुए हैं. इफ्तेखार पर 19 मुकदमें दर्ज थे.

एसएसपी अनुराग आर्य ने जानकारी दी है कि पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 1 लाख रुपये का इनामी डकैत शैतान उर्फ इफ्तखार सोल्जर ढेर हो गया है. यह मुठभेड़ भोजीपुरा थाना क्षेत्र के बिलवा के पास हुई, जिसमें राहुल नाम का एक सिपाही घायल हो गया है.

डकैत इफ्तखार पर 7 जिलों में कुल 19 मुकदमे दर्ज थे. पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 17 कारतूस और 28 हजार रुपये बरामद किए हैं. इफ्तखार 2012 में बाराबंकी में पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था, और वह 2006 में बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में एक पुजारी की हत्या और डकैती के मामले में भी वांछित चल रहा था.

इससे पहले सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई. यह मुठभेड़ थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के देहरादून-अंबाला हाईवे पर हुई थी, जहां पुलिस ने बाइक लूटकर भाग रहे अपराधियों को घेर लिया. बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला. गोलीबारी में एक लाख रुपये का इनामी बदमाश इमरान मारा गया था.