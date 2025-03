जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने पर बार को ऐतराज, पूछा- क्या हम कूड़ेदान हैं

दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में नगदी बरामद की गई है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उनका तबादले का प्रस्ताव पारित कर उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के इस फैसले का इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने विरोध किया है. बार का कहना है कि यह कोई 'ट्रैश बिन' (कूड़ेदान) नहीं है. जस्टिस वर्मा अक्टूबर 2021 से दिल्ली हाई कोर्ट में काम कर रहे थे. उन्हें अक्टूबर, 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया था.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश आने के बाद बार एसोसिएशन ने कहा,''हम इस बात से अचंभित हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित कर दिया है.''

