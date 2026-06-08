विज्ञापन
विशेष लिंक

डॉक्टर कर रहे थे दिमाग की सर्जरी, महिला मरीज देखती रही पवन कल्याण की ‘OG’

आंध्र प्रदेश के गुंटूर में डॉक्टरों ने एक महिला के दिमाग से ट्यूमर निकालने के लिए अनोखी 'अवेक ब्रेन सर्जरी' की. इस ऑपरेशन के दौरान महिला पवन कल्याण की फिल्म 'OG' देख रही थी.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
डॉक्टर कर रहे थे दिमाग की सर्जरी, महिला मरीज देखती रही पवन कल्याण की ‘OG’
Awake Brain Surgery
Instagram

गुंटूर में एक मरीज की 'अवेक ब्रेन सर्जरी' यानी जागते हुए दिमाग की सर्जरी के दौरान आंध्र प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री पवन कल्याण की फिल्म 'OG' दिखाई गई. एक दुर्लभ और बहुत ही खास मेडिकल प्रक्रिया में, गुंटूर जिले के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक महिला के दिमाग से ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकाला. इस दौरान महिला जाग रही थी और अपने पसंदीदा एक्टर, आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण की गैंगस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म 'दे कॉल हिम OG' देख रही थी.

प्रकाशम जिले के दर्शी की रहने वाली कोटेश्वरम्मा की अवेक ब्रेन सर्जरी हुई. यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मरीज को पूरी तरह से बेहोश नहीं किया जाता है. ऑपरेशन के दौरान, उन्हें शांत, सतर्क और सहयोग करने में मदद करने के लिए पवन कल्याण की फिल्म OG के सीन दिखाए गए.

डॉक्टरों ने की अवेक ब्रेन सर्जरी

मेडिकल टीम के अनुसार, कोटेश्वरम्मा को ब्रेन ट्यूमर से जुड़े लक्षण थे और उन्हें खास इलाज के लिए भेजा गया था. स्कैन और जांच के बाद, डॉक्टरों ने तय किया कि 'अवेक ब्रेन सर्जरी' सबसे सुरक्षित विकल्प होगा क्योंकि ट्यूमर दिमाग के उन हिस्सों के पास था जो बोलने और हिलने-डुलने को कंट्रोल करते हैं. इस सर्जरी को न्यूरोसर्जन डॉ. अरुण कुमार और डॉ. राजशेखर ने एनेस्थेटिस्ट, नर्स और टेक्नीशियन की टीम के साथ मिलकर किया.

ऑपरेशन के दौरान महिला करती रही बात

डॉ. अरुण कुमार ने कहा, 'अवेक ब्रेन सर्जरी के दौरान, मरीज प्रक्रिया के कुछ हिस्से में होश में रहता है ताकि हम बोलने, याददाश्त और मोटर फंक्शन पर लगातार नजर रख सकें. इससे हमें दिमाग के जरूरी हिस्सों को सुरक्षित रखते हुए ट्यूमर को ज्यादा सुरक्षित तरीके से हटाने में मदद मिलती है.' डॉक्टरों ने बताया कि मरीज ऑपरेशन के दौरान सवालों का जवाब देने, मेडिकल टीम से बात करने और फिल्म देखने में सक्षम थी.

डॉक्टरों ने कहा कि फिल्म दिखाने से घबराहट कम करने में मदद मिली और सर्जरी के मुश्किल चरणों के दौरान वह इसमें व्यस्त रहीं. डॉ. राजशेखर ने बताया, "मरीज पवन कल्याण की बहुत बड़ी फैन हैं. 'OG' के सीन दिखाने से उन्हें शांत रहने और सहयोग करने में मदद मिली. सर्जरी के दौरान उनकी प्रतिक्रियाओं से हमें रियल टाइम में दिमाग के कामकाज पर नजर रखने में मदद मिली."

हॉस्पिटल के अधिकारियों ने इस प्रक्रिया को एक बड़ी सफलता बताया. बिना किसी परेशानी के ट्यूमर को हटा दिया गया और मरीज़ की हालत में सुधार हो रहा है और वह निगरानी में हैं.

मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि जटिल ब्रेन ट्यूमर के इलाज में 'अवेक क्रैनियोटॉमी' प्रक्रियाएं तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही हैं क्योंकि इनसे सर्जन ट्यूमर को ज्यादा से ज्यादा हटा सकते हैं और साथ ही दिमाग के जरूरी कामों को नुकसान पहुंचने का जोखिम भी कम कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: दो भाई, दो दिल और 11 साल का फासला, दिल्ली में डॉक्टरों ने बचाई दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे सगे भाइयों की जान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Andhra Pradesh News, Brain Surgery, Awake Surgery, Brain Surgery News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com