आराध्य का अपमान... भगवान कृष्ण को लेकर धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर भड़के संत, अखिलेश-तेजस्वी का बहिष्कार का ऐलान

कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की भगवान श्रीकृष्ण को लेकर की गई टिप्पणी के बाद बड़ा विवाद खड़ा गया है. संत समाज से लेकर नेताओं तक ने उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है. बयान पर विवाद के बाद हालांकि धीरेंद्र शास्त्री ने माफी भी मांगी, लेकिन ये मामला यहीं शांत होता नहीं दिख रहा है. सांसद पप्पू यादव ने भगवान श्रीकृष्ण पर धीरेंद्र शास्त्री की अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है. वहीं इस बयान से आम लोगों में भी आक्रोश है. देश में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ जगह-जगह विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन किया गया है. यादव समाज भी सड़कों पर उतर आया है.

गौरतलब है कि, मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले के करैरा में श्रीराम कथा के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण की तुलना करते हुए विवादित टिप्पणी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. इस टिप्पणी पर संत समाज की आपत्ति के बाद शास्त्री ने सफाई देते हुए कहा था कि उनका राम और कृष्ण के बीच भेद पैदा करने का कोई इरादा नहीं था.

भगवान कृष्ण को लेकर अपने बड़बोले बयान पर बवाल मचने के बाद बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वो बयान विनोद में दिया गया था, वो कृष्ण विरोधी नहीं हैं. विवाद बढ़ने के बाद एक और वीडियो जारी कर उन्होंने माफी भी मांगी. हालांकि संत समाज ने साफ हिदायत दी है कि कथा वाचक अपनी मर्यादा में रहें, उनके पास ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है. अगर ये नहीं रुका तो हम सड़कों पर उतरेंगे. उन्होंने शास्त्री के बयान की कड़ी आलोचना की और इस मामले का उच्चतम स्तर पर संज्ञान लेकर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की.

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे 'ईशनिंदा' करार दिया है. उन्होंने कहा, "मानवीय भूलों के लिए तो क्षमा किया जा सकता है, ‘ईशनिंदा' के लिए कभी नहीं. ऐसे दुष्मुखी लोगों पर आजीवन प्रतिबंध लगाना ही समाज के लिए श्रेयस्कर है. पूरे देश में इनके सभी कार्यक्रम रद्द किए जाएं, नई अनुमति नहीं दी जाए और सार्वजनिक जीवन में हर सच्चा सनातनी इनका पूर्ण बहिष्कार करे, यही इनके अक्षम्य पाप का दंड होना चाहिए, नहीं तो वो भी ईशनिंदा के पाप का भागी बनकर अपना लोक-परलोक बिगाड़ लेगा. अगर दुर्भावना से भरा ऐसा व्यक्ति जीवन भर भी एकांतवास करके अपने किये का पश्चाताप और प्रायश्चित करेगा तो भी कोई भी धर्म प्रधान आस्थावान उसे माफ़ नहीं करेगा. मनुष्य का दंभ इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो अपने को ईश्वर से ऊपर समझने लगे. वैधानिक कार्रवाई हो."

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने धीरेन्द्र शास्त्री को मूर्ख बताया है. वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "लोक एकता की कनिष्ठ अंगुली से इंद्रासन को हिला देने वाले लोकनायक, धार्मिक सीमाओं से परे जन जन के पूज्य, हमारे कुलदेवता भगवान श्री कृष्ण पर सत्ता-पोषित एक मानसिक विक्षिप्त द्वारा की गई टिप्पणी अशोभनीय, अक्षम्य एवं अमर्यादित है. राम और कृष्ण एक दूसरे के पूरक हैं. यह नफरती लोग पहले इंसान को बांटते थे, अब भगवान को बांटने लगे. राजनीतिक लोभ में और कितना नीचे गिरेंगे? लोक समता और सनातनी एकता को खंडित करने वाले इस शिखंडी के संरक्षक नेताओं को सामने आकर देश से, समाज से और सनातनियों से दंडवत होकर माफी मांगनी चाहिए."

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि लोगों को बांटने से मन नहीं भरा कि आराध्यों को भी बांटने लगे? श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं. श्री कृष्ण पूर्ण योगी हैं. दोनों ही विष्णु का अवतार हैं. श्री राम त्रेता, श्री कृष्ण द्वापर युग के अवतारी हैं. दोनों ही सत्य और न्याय के पर्याय हैं. ठाकुर जी को टेढ़ा मेढ़ा कहना पाप है.

शिवसेना नेता और पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह कैसे ठीक है? अब ये धर्मशास्त्री भगवान राम बनाम भगवान कृष्ण की स्थिति क्यों बना रहा है? जिस पार्टी ने इसे बढ़ावा दिया है, वह अब चुप क्यों है?

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