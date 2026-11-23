दिल्ली के जामा मस्जिद थाने में एक शख्स ने पुलिस वालों पर चाकू से हमला कर दिया इसमें 9 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. तीन पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर बताई जा रही है इनको गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया है दो संजीवनी हॉस्पिटल में भर्ती हैं. आरोपी हमले के बाद मौके से फरार हो गया. पुलिस ने उसे बाद में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया.

पुलिसकर्मियों का चल रहा इलाज

दरअसल एक शख्स की शिकायत मिली थी कि वह अपनी मां और बहन को परेशान कर रहा है. इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने आज उस शख्स को जामा मस्जिद थाने बुलाया था और जब थाने में उससे पूछताछ हो रही थी उस दौरान उसने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और घायल पुलिस कर्मियों का इलाज चल रहा है.

क्या हुआ था?

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना दोपहर करीब ढाई बजे हुई. जामा मस्जिद थाने में नबील नाम के एक शख्स को बुलाया गया था. नबील को उसकी मां और बहन से जुड़े पारिवारिक विवाद की शिकायत के सिलसिले में बुलाया गया था. पूछताछ के दौरान उसने अचानक पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला कर दिया. नबील ने 2 SI, 2 हेड कॉन्सेबल और 1 ASI पर हमला किया और वहां से भाग निकला. इसके अलावा जब उसे पुलिस पकड़ने पहुंची तो उसने फिर हमला किया जिसमें 4 और पुलिसकर्मी घायल हुए.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक जामा मस्जिद मामले में अभी तक की जांच में कोई टेरर एंगल नहीं है. परिवारिक झगड़े के चलते आज नबील को पूछताछ के लिए बुलाया गया था. नबील साथ में चाकू लेकर आया और थाने में जो मिला उस पर ताबड़तोड़ हमले किए. चाकू मारते वक्त ये कह रहा था मुझे बुलाने की हिम्मत कैसे हुई हुई.

हमले के बाद बाइक चुराकर भागा आरोपी

इस घटना में 9 पुलिसकर्मियों की गर्दन और चेहरे पर चोटें आईं. सभी घायल पुलिसकर्मियों को पहले संजीवनी अस्पताल ले जाया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए सर गंगा राम अस्पताल रेफर कर दिया गया. हमले के बाद, आरोपी पुलिस स्टेशन से भाग गया और भागने के लिए एक दोपहिया वाहन लूट लिया.

सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की ऑपरेशंस यूनिट की एक टीम ने आरोपी को चितली कब्र इलाके में खोज निकाला. उसे पकड़ने की कोशिश के दौरान, आरोपी ने फिर से पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया. खतरे को टालने और उसे काबू में करने के लिए पुलिस टीम को गोली चलानी पड़ी. आरोपी के हमले में चार पुलिसकर्मी घायल भी हुए

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