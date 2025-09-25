विज्ञापन
विशेष लिंक

चैतन्यानंद खुद करता था लड़कियों को कॉल, BMW गाड़ी में चलता था, बाबा पर कई और खुलासे

छात्राओं के आरोपों के मुताबिक, हॉस्टल की वार्डन के अलावा स्वयं बाबा चैतन्यानंद भी लड़कियों को कॉल करता था. कई  ने पुलिस को बताया है कि वह उन्हें सीधे फोन कर बुलाता था और दबाव बनाता था.

Read Time: 3 mins
Share
चैतन्यानंद खुद करता था लड़कियों को कॉल, BMW गाड़ी में चलता था, बाबा पर कई और खुलासे
  • दिल्ली के बाबा चैतन्यानंद पर छात्राओं ने सीधे कॉल कर बुलाने और दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं
  • पुलिस ने बाबा की लग्जरी BMW समेत अन्य गाड़ियों की पहचान कर ट्रेस करने के लिए अभियान शुरू किया है
  • बाबा ने संस्थान में कई इमारतें बनवाईं और उनसे लाखों रुपये किराया वसूल कर कारोबार चलाया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली में कथित बाबा चैतन्यानंद पर शिकंजा कसता जा रहा है. छात्राओं के आरोपों और पुलिस की शुरुआती जांच ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है. सूत्रों के मुताबिक, बाबा खुद लड़कियों को कॉल करता था और अक्सर अपनी BMW गाड़ी में आता-जाता था. हॉस्टल से ज़ब्त किए गए डीवीआर और सीसीटीवी फुटेज ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कैमरे वॉशरूम के बाहर तक लगाए गए थे. आरोप यह भी है कि उसने संस्थान के भीतर कई इमारतें बनवाईं और उनसे लाखों रुपये किराया वसूला. पुलिस अब बाबा की लग्जरी गाड़ियों और वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है. हालात ऐसे हैं कि अध्यात्म और शिक्षा की आड़ में चल रहे इस साम्राज्य की परत-दर-परत सच्चाई सामने आ रही है.

खुद करता था कॉल, वॉर्डन नहीं

छात्राओं के आरोपों के मुताबिक, हॉस्टल की वार्डन के अलावा स्वयं बाबा चैतन्यानंद भी लड़कियों को कॉल करता था. कई  ने पुलिस को बताया है कि वह उन्हें सीधे फोन कर बुलाता था और दबाव बनाता था. पुलिस ने इस बाबत कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू कर दी हैं.

लग्जरी गाड़ियों को ट्रेस करने में लगी पुलिस

पीड़ित छात्राओं ने अपने बयानों में बताया कि बाबा अक्सर BMW कार और अन्य लग्जरी गाड़ियों से आता-जाता था. पुलिस ने इन वाहनों की पहचान करने और ट्रेस करने के लिए अभियान शुरू किया है. जांच टीम को शक है कि इन गाड़ियों का इस्तेमाल छात्राओं को डराने-धमकाने और शानो-शौकत दिखाने के लिए किया जाता था. 

संस्थान से लाखों की कमाई

आरोप है कि बाबा ने संस्थान के भीतर ही कई इमारतें खड़ी कर रखी थीं और उनसे लाखों रुपये का किराया वसूलता था. छात्रों और स्थानीय लोगों का कहना है कि बाबा ने शिक्षा और अध्यात्म की आड़ में संस्थान को व्यक्तिगत कारोबार का अड्डा बना लिया था. पुलिस इस पूरे वित्तीय लेन-देन की भी जांच कर रही है. 

पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी

दिल्ली पुलिस ने बाबा के ठिकानों और संस्थान में पूरी तरह सर्च ऑपरेशन चलाया. हॉस्टल से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं. जांच एजेंसियों का मानना है कि इन सबूतों से बाबा के नेटवर्क और उसके काले धंधे का खुलासा हो सकता है. 

ये भी पढ़ें-: दिल्ली के 'डर्टी बाबा' के लेडी कमांडरों पर भी कसेगा शिकंजा, 3 वार्डन से पूछताछ की तैयारी में पुलिस

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chaitanyanand Baba News, Delhi Police Investigation
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com