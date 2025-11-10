विज्ञापन
जंतर मंतर पर शख्स ने खुद को गोली मारी, दिल्ली पुलिस जांच में जुटी

जंतर-मंतर पर खुद को गोली मारने वाले शख्स की पहचान अभी नहीं हुई है. पुलिस ने बताया कि कानूनी कार्रवाई के बाद बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया जाएगा. जांच जारी है.

  • दिल्ली पुलिस ने बताया कि जंतर मंतर के पास एक शख्स ने खुद को गोली मारी ली है. शख्स की पहचान अभी नहीं हो सकी है.
  • पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कानूनी कार्रवाई के बाद बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया जाएगा.
  • पुलिस ने बताया, "जांच शुरू कर दी गई है. शख्स ने किन परिस्थितियों में खुद को गोली इसकी भी पुष्टि की जा रही है."
दिल्ली के जंतर-मंतर के पास एक शख्स ने खुद को गोली मार ली है. दिल्ली पुलिस ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि शख्स को गोली लगी है और उसकी मौत हो चुकी है. दिल्ली पुलिस ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के फौरन बाद पुलिस की एक टीम घटना स्थल पर पहुंची. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शख्स की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है. उन्होंने कहा कि घटना स्थल पर पुलिस मौजूद है और पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है.

उन्होंने बताया, "अभी मृतक की पहचान नहीं हुई है. कानूनी कार्रवाई के बाद बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया जाएगा."
पुलिस अधिकारी ने बताया, "केस दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. शख्स ने किन परिस्थितियों में खुद को गोली इसकी भी पुष्टि की जा रही है."

बता दें कि जंतर-मंतर जहां एक वेधशाला है उसकी कुछ दशकों से प्रदर्शन स्थल के रूप में पहचान बनी है. यह अन्ना आंदोलन समेत तमिलनाडु के किसानों के विरोध प्रदर्शन का गवाह रहा है.

