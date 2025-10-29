विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली में ब्लाइंड मर्डर केस सुलझा: शराबी युवक ने फेमस होने के लिए की थी हत्या 

घटना की जानकारी पुलिस को मिली थी कि एक व्यक्ति मेट्रो पिलर नंबर 220–221 के पास ट्रक के पास बंधा हुआ और घायल पड़ा है. मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे ब्रॉट डेड घोषित कर दिया. 

Read Time: 3 mins
Share
दिल्ली में ब्लाइंड मर्डर केस सुलझा: शराबी युवक ने फेमस होने के लिए की थी हत्या 
प्रतीकात्कम तस्वीर
नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस के नॉर्थ-वेस्ट जिले की केशवपुरम थाना टीम ने एक ब्लाइंड मर्डर केस सुलझा लिया है. इस मामले में 20 वर्षीय आरोपी अमित उर्फ पावा को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी ने नशे में धुत एक व्यक्ति को चुन्‍नी से ट्रक से बांधकर सिर पर ईंट से कई वार कर उसकी हत्या कर दी थी. हत्या 20 अक्टूबर 2025 को वजीरपुर के जे.जे. कॉलोनी इलाके में हुई थी. मृतक की पहचान दयाकिशन (पिता रामचरण) निवासी K-333, जे.जे. कॉलोनी वज़ीरपुर, के रूप में हुई है.  

घटना की जानकारी पुलिस को मिली थी कि एक व्यक्ति मेट्रो पिलर नंबर 220–221 के पास ट्रक के पास बंधा हुआ और घायल पड़ा है. मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे ब्रॉट डेड घोषित कर दिया. डीसीपी के मुताबिक मौके पर कोई चश्मदीद नहीं था, इसलिए मामला ब्लाइंडमर्डर माना गया और फिर पुलिस ने FIR नंबर 586/25 धारा 103(1) BNS के तहत दर्ज कर जांच शुरू की. 

पुलिस ने तफ्तीश के दौरान CCTV फुटेज की जांच में सिर्फ मृतक को इलाके में नशे की हालत में घूमते हुए देखा गया. जिसके बाद पुलिस को आसपास के लोगों से पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति ने संदिग्ध के बारे में जानकारी दी. इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने गुप्त सूचना जुटाई और आरोपी की पहचान की. आरोपी की पहचान अमित उर्फ पावा उम्र 20 साल निवासी JJ कॉलोनी, वज़ीरपुर, के रूप में हुई.  

जिसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना पर प्रींवारी पुल, रेलवे लाइन के पास छापा मारकर आरोपी को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया. उसने बताया कि वह शराब का आदी है और कुछ बड़ा करने की चाह में उसने हत्या की. दिल्ली पुलिस के मुताबिक घटना के दिन आरोपी ने मृतक को नशे में धुत देखा और अचानक गुस्से में उसे मारने का फैसला किया. आरोपी ने मृतक को चुन्‍नी से ट्रक से बांधा और सिर पर ईंट से कई बार वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई. 

आरोपी ने बाद में मृतक का बटुआ (वॉलेट) भी लिया, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य पहचान दस्तावेज थे. पुलिस ने घटनास्थल से चुन्‍नी, ईंट और आरोपी के अपराध के समय पहने कपड़े बरामद किए हैं. पुलिस फिलहाल यह जांच कर रही है कि हत्या में किसी और की भूमिका तो नहीं थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Blind Murder Case, Keshavpuram Police Solve Murder, Wazirpur Murder Case 2025, Delhi Police Investigation
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com