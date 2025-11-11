दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए ब्लास्ट ने सभी दिल्लीवासियों को परेशान कर दिया है. इस ब्लास्ट में जिस i20 कार का इस्तेमाल किया गया है, उसे लेकर एक चौकाने वाला खुलासा हुआ है. दरअसल, जानकारी मिली है कि इस कार को 7 बार बेचा गया था और नियमों का बिल्कुल पालन नहीं किया गया था.

इस मामले में पुलिस ने कार बेचने वाले रॉयल कार जोन के मालिक सोनू को हिरासत में ले लिया है. सोनू को हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है. उमर ने जिस कार को खरीदा था, उसे चार दिन पहले सोनू ने ओएलएक्स पर बेचा था.

यहां आपको बता दें कि ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल की गई कार i20 का एक और वीडियो भी सामने आया है. ब्लास्ट से 11 दिन पहले 29 अक्टूबर का यह वीडियो एक पलूशन कंट्रोल सेंटर का है. इसमें कार के पलूशन की चेकिंग हो रही है. वीडियो में कार सवार तीन लोग भी नजर आ रहे हैं. सुरक्षा एजेंसियां अब इस वीडियो की भी जांच कर रही हैं.

ब्लास्ट में इस्तेमाल i-20 कार (HR-26 CE 7674) का खरीदने के वक्त प्रदूषण चेकअप कराया गया था और उस वक्त कार के साथ तीन लोग मौजूद दिख रहे हैं. वीडियो 29 अक्टूबर शाम 4 बजकर 20 मिनट का है. शक है कि वीडियो में लंबी दाढ़ी में तारिक भी मौजूद है, जिसके नाम पर डॉक्टर उमर ने कार खरीदी थी.

कब क्या हुआ- विवरण