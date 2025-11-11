विज्ञापन
7 बार बेची गई थी लाल किला ब्‍लास्‍ट में इस्‍तेमाल हुई i20 कार, नियमों की उड़ी धज्जियां

इस मामले में पुलिस ने कार बेचने वाले रॉयल कार जोन के मालिक सोनू को हिरासत में ले लिया है. सोनू को हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है. उमर ने जिस कार को खरीदा था, उसे चार दिन पहले सोनू ने ओएलएक्स पर बेचा था. 

7 बार बेची गई थी लाल किला ब्‍लास्‍ट में इस्‍तेमाल हुई i20 कार, नियमों की उड़ी धज्जियां
  • दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई आई20 कार को सात बार बेचा गया था
  • कार की बिक्री में नियमों का उल्लंघन किया गया था, जिससे जांच में कई अनियमितताएं सामने आईं
  • पुलिस ने रॉयल कार जोन के मालिक सोनू को हिरासत में लेकर हरियाणा से दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है
नई दिल्ली:

दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए ब्लास्ट ने सभी दिल्लीवासियों को परेशान कर दिया है. इस ब्लास्ट में जिस i20 कार का इस्तेमाल किया गया है, उसे लेकर एक चौकाने वाला खुलासा हुआ है. दरअसल, जानकारी मिली है कि इस कार को 7 बार बेचा गया था और नियमों का बिल्कुल पालन नहीं किया गया था. 

इस मामले में पुलिस ने कार बेचने वाले रॉयल कार जोन के मालिक सोनू को हिरासत में ले लिया है. सोनू को हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है. उमर ने जिस कार को खरीदा था, उसे चार दिन पहले सोनू ने ओएलएक्स पर बेचा था. 

यहां आपको बता दें कि ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल की गई कार i20 का एक और वीडियो भी सामने आया है. ब्लास्ट से 11 दिन पहले 29 अक्टूबर का यह वीडियो एक पलूशन कंट्रोल सेंटर का है. इसमें कार के पलूशन की चेकिंग हो रही है. वीडियो में कार सवार तीन लोग भी नजर आ रहे हैं. सुरक्षा एजेंसियां अब इस वीडियो की भी जांच कर रही हैं. 

ब्लास्ट में इस्तेमाल i-20 कार (HR-26 CE 7674) का खरीदने के वक्त प्रदूषण चेकअप कराया गया था और उस वक्त कार के साथ तीन लोग मौजूद दिख रहे हैं. वीडियो 29 अक्टूबर शाम 4 बजकर 20 मिनट का है. शक है कि वीडियो में लंबी दाढ़ी में तारिक भी मौजूद है, जिसके नाम पर डॉक्टर उमर ने कार खरीदी थी.

कब क्या हुआ- विवरण

  • शाम 6:52 बजे,लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास एक कार (I20) में जोरदार धमाका हुआ. तुरंत आग भड़क उठी.
  • 7:00 बजे,आग की लपटों ने आस-पास खड़ी कई कारों और ऑटो रिक्शों को अपनी चपेट में ले लिया. इलाके में घना धुआं छा गया और अफरातफरी फैल गई.
  • 7:12 बजे,पहली आधिकारिक रिपोर्ट में पुष्टि हुई, 8 लोगों की मौत और 20 लोग घायल.
  • 7:18 बजे सामने आया कि धमाके की तीव्रता से आसपास के कई वाहन पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए हैं.
  • 7:29 बजे,दमकल विभाग की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.
  • 7:53 बजे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचीं. पूरे इलाके को सील कर गहन जांच शुरू की गई.
  • 8:02 बजे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बयान जारी किया और कहा कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह हादसा था या किसी साजिश.
  • 8:08 बजे प्रत्यक्षदर्शियों ने भयावहता बताई, धमाके से आसपास की इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूट गए और सड़क पर शरीर के हिस्से बिखरे मिले.
  • 8:26 बजे के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में हाई अलर्ट घोषित किया गया. भीड़भाड़ वाले और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई गई.
  • विस्फोट का स्थान: लाल किला मेट्रो स्टेशन (गेट नंबर 1) के पास पार्क की गई Hyundai I20 कार.
  • हताहत: प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार 9 लोगों की मौत और 20 लोग घायल हुए.
  • क्षति: विस्फोट के कारण कई निजी वाहन (कारें और ऑटो रिक्शा) जलकर पूरी तरह नष्ट हो गए.
  •  विस्फोट का कारण अभी अस्पष्ट है. जांच जारी है कि यह दुर्घटनावश (गैस सिलेंडर या तकनीकी खराबी) था या जानबूझकर किया गया आतंकी हमला (IED).
  • एजेंसियां मौके पर: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, NSG (नेशनल सिक्योरिटी गार्ड) और FSL (फोरेंसिक साइंस लैब) की टीमें घटनास्थल पर गहनता से जांच कर रही हैं.
  • पहचान का प्रयास: पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और धमाके से पहले और बाद के CCTV फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है.
  • हाई अलर्ट: संभावित खतरे को देखते हुए NCR और पड़ोसी राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है.
