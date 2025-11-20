अयोध्या में आज से 5 दिवसीय कार्यक्रम शुरू, 25 नवंबर को पीएम करेंगे श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित होने जा रहे ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शामिल होंगे. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बुधवार को बताया कि 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह की जोदार तैयारियां की जा रही हैं और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शामिल होंगे.

क्या है पूरा कार्यक्रम

आज 20 नवंबर से अयोध्या में ध्वजारोहण का 5 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी. ध्वजारोहण कार्यक्रम की शुरुआत आज सायं 4 बजे सरयू नदी से जल लेकर महिलाएं राम मंदिर को प्रस्थान करेंगी. वहीं, 21 नवंबर को सुबह यज्ञ शाला में अनुष्ठान शुरू होगा. 22 और 23 नवंबर को यज्ञशाला में अनुष्ठान कार्यक्रम जारी रहेगा. 24 नवंबर को सायं यज्ञशाला में अनुष्ठान पूर्ण होगा. 25 नवंबर को सुबह-सुबह हवन पूजन और ध्वज का पूजन किया जाएगा. 25 नवंबर को 11.58 बजे से 12.30 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा.

सीएम योगी ने दिए निर्देष

आगामी 26 नवंबर को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये रामलला का गर्भगृह 16 घंटे से ज्यादा समय तक खुला रहेगा. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कर्मचारियों को तीर्थयात्रियों के साथ व्यवस्थित और विनम्र व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण देने के निर्देश दिये हैं.

राम मंदिर की धर्म ध्वजा बहुत ही खास

बता दें कि राम मंदिर की धर्म ध्वजा बहुत ही खास होगी. इसका रंग केसरिया होगा. केसरिया रंग ज्वाला, प्रकाश, त्याग और तप का प्रतीक माना जाता है, जो कि सनातन परंपरा का भी प्रतीक है.