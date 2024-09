VIDEO :"गैस के पैसे तेरा बाप देता है..." - राइड कैंसिल करने पर ऑटो ड्राइवर ने महिला को जड़े थप्पड़

कर्नाटक के बेंगलुरु (Bengaluru) में एक महिला ने ओला ऐप से अपनी राइड कैंसिल की तो उसके ड्राइवर ने उसके साथ बदसलूकी की और कथित तौर पर थप्पड़ भी मारा. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए झगड़े के एक वीडियो में ऑटो ड्राइवर और महिला बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान ड्राइवर उस महिला का फोन छीनने की कोशिश करता है. वीडियो में गुस्से में दिख रहा कैब ड्राइवर महिला के साथ बहुत गुस्से में बहस कर रहा है. जब महिला उससे पूछती है कि वह क्यों चिल्ला रहा है, तो वह जवाब देता है, “तेरा बाप देता है क्या गैस के पैसे?

महिला ने कहा कि उसने और उसकी सहेली ने पीक आवर्स की वजह से ओला पर दो ऑटो बुक किए थे. जब एक ऑटो पहले आ गया तो दूसरे वाले को कैंसिल कर दिया गया. जिसके बाद उसने हमारा पीछा किया और हमारे साथ बदसलूकी की. उसे सब कुछ समझाने के बावजूद उसने चिल्लाना और मारपीट करना शुरू कर दिया. महिला ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हुए न्याय की मांग की है.

An Auto driver slaps a woman passenger for cancelling the ride.



Why such incidents keep happening in Bengaluru since LAST 2 YEARS ??



pic.twitter.com/melCwvOd0k