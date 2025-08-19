खौफनाक VIDEO: महिला सिपाही चिल्लाती रही ड्राइवर घसीटते ले गया... नशे में टल्ली ऑटोरिक्शा चालक की करतूत

- महाराष्ट्र के सतारा में नशे में धुत्त ऑटो ड्राइवर ने महिला ट्रैफिक कॉन्स्टेबल को घसीटते हुए घायल कर दिया.
- महिला पुलिसकर्मी भाग्यश्री जाधव ने जांच के लिए ऑटो ड्राइवर को रोकने का प्रयास किया था.
- नशे में ड्राइवर ने पकड़े जाने से बचने के लिए ऑटो नहीं रोका और करीब चार सौ फुट तक पुलिसकर्मी को घसीटा.
महाराष्ट्र के सतारा शहर में एक चौंकानेवाली घटना सामने आई है. महिला ट्रैफ़िक पुलिस कॉन्स्टेबल भाग्यश्री जाधव ने जांच के लिए एक ऑटो ड्राइवर को रोकना चाहा. लेकिन नशे में धुत्त इस ऑटो ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी और महिला ट्रैफ़िक पुलिस कॉन्स्टेबल को घसीटते हुए कुछ दूर तक ले गया. इस दौरान महिला ट्रैफ़िक पुलिस कॉन्स्टेबल घायल हो गई. ये पूरा वाक्या सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया.
नशे में धुत्त ऑटो ड्राइवर ने पकड़े जाने के डर से ऑटो नहीं रोका, बल्कि भागने की कोशिश की और लगभग 400 फुट तक महिला पुलिसकर्मी को घसीटता ले गया. इस घटना में वे घायल हो गईं और निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है.
वहां मौजूद जिसने भी यह सीन देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए. इसी दौरान सड़क से गुजर रहे लोगों ने साहस दिखाते हुए ऑटो का पीछा किया और उसे रोक लिया. लोगों ने महिला पुलिसकर्मी को छुड़ाया और ग़ुस्साई भीड़ ने ऑटो ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी. पुलिस ने आरोपी ऑटो ड्राइवर देवराज काले को गिरफ़्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर ली है.
आमतौर पर ऑटो और ट्रैक्सी ड्राइवर जब नशे में होते हैं, तो पुलिस चेकिंग से बचने के लिए गाड़ी को तेजी से दौड़ा देते हैं. कई बार ऐसा देखने को मिला है, जब नशे में धुत्त ड्राइवर लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं. कई हादसे भी इनकी वजह से होते हैं. इसलिए तय सीमा से ज्यादा शराब पीकर गाड़ी चलाने पर भारी चालान भरना पड़ता है.
