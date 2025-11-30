विज्ञापन
विशेष लिंक

असम पुलिस के 'एनकाउंटर' पर खुलासा, 2021 से अब तक 80 मौतें, विधानसभा में पेश हुए आंकड़ें

विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने असम की जेलों की स्थिति के बारे में भी सवाल किया. जवाब में मंत्री ने बताया, "असम की जेलों की कुल क्षमता 11,372 कैदियों की है. अभी अलग-अलग जेलों में 11,241 कैदी बंद हैं."

Read Time: 2 mins
Share
असम पुलिस के 'एनकाउंटर' पर खुलासा, 2021 से अब तक 80 मौतें, विधानसभा में पेश हुए आंकड़ें

असम के मंत्री रुपेश गोआला ने शनिवार को असम विधानसभा में एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि 2021 से लेकर अब तक राज्य में पुलिस मुठभेड़ों या हिरासत में 80 लोगों की मौत हुई है. इनमें से 78 मामलों में मजिस्ट्रियल जाँच कराई गई है. असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन मंत्री गोआला ने ये आंकड़े पेश किए.

मौत के बड़े आंकड़े

 

प्रकारकुल संख्या (2021 से)
पुलिस मुठभेड़/हिरासत में मारे गए80
पुलिस फायरिंग में घायल संदिग्ध अपराधी223
पुलिस हिरासत में मौत (अदालत में पेश होने से पहले)41
पुलिस हिरासत में मौत (हिरासत के दौरान)39

 

वार्षिक मृत्यु दर

 

सालमौतें
202131
202218
2023 13
202410
2025 (19 नवंबर तक)08

पुलिस फायरिंग में घायल होने के मामले

 

साल घायल
202167
202279
 2023 35
202435
2025 (अब तक)07

 

 जांच और प्रोसेस 

मंत्री ने बताया कि, "कुल 180 मजिस्ट्रियल जांच दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के तहत और 194 जांच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194(1) के तहत की गईं. ये सभी जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के दिशानिर्देशों के अनुसार की गईं, जिसके तहत पुलिस कार्रवाई के दौरान किसी भी मौत की रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर जमा करना अनिवार्य है. कछार जिले में तीन हमर युवकों की कथित मुठभेड़ में हुई हत्या की उच्च स्तरीय जांच भी की गई थी."

जेल की स्थिति

विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने असम की जेलों की स्थिति के बारे में भी सवाल किया. जवाब में मंत्री ने बताया, "असम की जेलों की कुल क्षमता 11,372 कैदियों की है. अभी अलग-अलग जेलों में 11,241 कैदी बंद हैं."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Assam Police, Assam Police News, Assam Police News 2025, Data Presented In Assembly, Assam Minister Rupesh Goala
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com