असम के बकसा जिले में इंटनेट और मोबाइल डेटा सेवाएं अस्थायी रूप से की गई बंद

असम के बकसा जिले में मौजूदा तनाव को देखते हुए प्रशासन ने मोबाइल और इंटनेट सेवाएं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. बकसा जिले में माहौल उस वक्त बिगड़ा जब जुबिन गर्ग की मौत के मामले में गिरफ्तार पांचों आरोपियों को बकसा जेल में शिफ्ट किया गया. सभी आरोपियों को यहां के जेल में शिफ्ट करने की खबर फैलते ही जेल के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी.

देखते ही देखते लोगों ने जेल के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया. माहौल कुछ ही देर में गरमा गया और प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया. वहां मौजूद लोगों ने प्रशासन और पुलिस की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया. हालात को बिगड़ता देख जेल प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की मांग की.

असम सरकार हालात पर बनाए हुए है नजर

जेल के बाहर हुए प्रदर्शन के बाद असम सरकार अब मौजूदा स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए है. जिले में जहां एक तरफ इंटरनेट और मोबाइल नेट बंद कर दिया गया है वहीं व्हॉइस कॉल और लैंडलाइन इंटरनेट सेवाएं अभी जारी रखी गई हैं.