असम पुलिस में निकलेगी पंबर भर्ती, SI और कॉन्स्टेबल के पदों पर ऐसे कर सकते हैं आवेदन

Assam Police Recruitment: असम सरकार की तरफ से पुलिस में हजारों पदों पर भर्ती निकाली जा रही है. कुछ दिन पहले सीएम हिमंता बिस्व सरमा ने इसकी जानकारी दी थी. उन्होंने बताया कि राज्य में जल्द ही 4 हजार पुलिस पदों पर भर्ती शुरू होगी. असम में दो लाख नौकरियां देने के मिशन में ये एक कदम है. बताया जा रहा है कि इस भर्ती में कॉन्स्टेबल और सब इंस्पेक्टर के सैकड़ों पद शामिल हो सकते हैं, साथ ही पुलिस के दूसरे विभागों में भी भर्ती होगी. फिलहाल असम के तमाम युवाओं के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है.

सीएम ने दी थी जानकारी

मुख्यमंत्री सरमा ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में जानकारी देते हुए नाटकीय अंदाज में लिखा था- 'स्वागत नहीं करोगे हमारा? युवाओं के लिए 2 लाख सरकारी नौकरियां देने के हमारे मिशन की दिशा में एक बड़ी पहल के रूप में असम पुलिस में 4,000 नई नौकरियां जल्द ही आ रही हैं. हमारे भावी रंगरूट गर्व और सम्मान के साथ सेवा करने के लिए तैयार हैं.'

कनाडा में बर्फ साफ करने वालों को मिलती है इतनी सैलरी, कई लोग करते हैं ये काम

कैसे कर सकते हैं आवेदन

पुलिस विभाग में इस बंपर भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है. राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड (SLPRB) के तहत ये भर्तियां होंगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें कॉन्स्टेबल, सब-इंस्पेक्टर और असम पुलिस की विभिन्न अन्य ब्रांचों के पद शामिल हो सकते हैं. SLPRB की आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in/slprbassam.in पर जाकर उम्मीदवार अपना आवेदन कर सकते हैं. इसी वेबसाइट पर भर्ती को लेकर आगे की जानकारी भी दी जाएगी.

फिजिकल टेस्ट होगा जरूरी

पुलिस भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET), लिखित परीक्षा और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा. इसके बाद ही पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इसके अलावा ऐसी भर्तियों में मेडिकल टेस्ट भी शामिल होता है. शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा को लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि कॉन्स्टेबल के लिए 10वीं पास होना जरूरी होगा. जिन युवाओं का सपना पुलिस में सेवा देने का है, वो अभी से इस भर्ती की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं.