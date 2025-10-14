विज्ञापन

विराट कोहली के बाद सूर्यकुमार यादव के साथ नजर आईं अवनीत कौर, वीडियो देख फैंस दे रहे रिएक्शन

सूर्यकुमार यादव ने पत्नी के साथ महाकाल के दर्शन किए, जिसके वीडियो में अवनीत कौर भी नजर आ रही हैं. 

Read Time: 2 mins
Share
विराट कोहली के बाद सूर्यकुमार यादव के साथ नजर आईं अवनीत कौर, वीडियो देख फैंस दे रहे रिएक्शन
विराट कोहली के बाद सूर्यकुमार यादव के साथ नजर आईं अवनीत कौर
नई दिल्ली:

विराट कोहली के कारण चर्चा में रहीं एक्ट्रेस अवनीत कौर एक बार फिर सुर्खियों में हैं, जिसका कारण उनकी लेटेस्ट तस्वीरें और वीडियो हैं. दरअसल, भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव एशिया कप में मिली सफलता के बाद उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और दिव्य संध्या आरती में भी सहभागिता की. उनके साथ उनकी पत्नी देविशा शेट्टी भी मौजूद थीं. इसका वीडियो क्रिकेटर ने इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ शेयर किया, जिसमें फैंस की नजरें अवनीत कौर पर पड़ीं, जो अपना बर्थडे के मौके पर महाकाल के दर्शन करने पहुंची थीं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो एक बार फिर सुर्खियों में है. 

वायरल वीडियो में सूर्यकुमार यादव ने अपनी पत्नी देविशा के साथ पूरे भक्ति-भाव से भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया. सूर्यकुमार और उनकी पत्नी ने संध्या आरती के दौरान मंदिर के नंदी हाल में कुछ समय बिताया और देवाधिदेव महाकाल की पूजा-अर्चना की. इसका वीडियो खुद क्रिकेटर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें अवनीत कौर पिंक कलर के सूट में बैठी नजर आ रही हैं. 

 बता दें कि इससे पहले क्रिकेटर विराट कोहली ने अवनीत कौर की एक बोल्ड फोटो को लाइक कर दिया था, जो सोशल मीडिया पर मिनटों में वायरल हो गई. जबकि एक्ट्रेस के फॉलोअर्स की संख्या 31.8 मिलियन हो गई. हालांकि विराट कोहली ने इसे गलती बताया था. इसके बाद सोशल मीडिया पर अवनीत कौर को काफी ट्रॉल किया गया. उस वक्त भी अवनीत कौर ने यही कहा था कि वो अपने काम पर फोकस करती हैं. इन सब बातों पर नहीं.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Avneet Kaur, Suryakumar Yadav, Suryakumar Yadav Wife, Avneet Kaur Photo, Avneet Kumar Suryakumar Yadav
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com