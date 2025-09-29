भारत-पाकिस्तान मैच दिखाने पर ठाणे के होटल बार में उद्धव गुट के नेता ने तोड़ा टीवी

भारत-पाकिस्तान मैच के विरोध में उद्धव गुट नेता ने टीवी तोड़ दिया. जानकारी के मुताबिक ठाणे के घोड़बंदर में हिल टॉप कैलिफोर्निया होटल बार में टीवी पर भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा था और होटल में इसे दिखाए जाने का विरोध करते हुए यूबीटी विभाग के प्रमुख प्रदीप पुरनेकर ने होटल का टीवी तोड़ दिया.

इलाके के सभी होटल और बार मालिकों को चेतावनी दी गई थी कि जिन होटल बार में मैच दिखाया जाएगा, उनके प्रोजेक्टर और टीवी तोड़ दिए जाएंगे और कल घोड़बंदर, ब्रह्मांड नाका, हिल टॉप होटल बार और कैलिफ़ोर्निया होटल बार के टीवी तोड़ दिए गए.

उन्हें शिवसेना के अंदाज में धमकाते हुए उद्धव गुट नेता ने कहा की कुछ साल पहले बालासाहेब ठाकरे के आदेश पर शिवसैनिकों ने वानखड़े स्टेडियम की पिच खोद दी थी. पाकिस्तान हम पर हमला करता है और हम दोस्ती के नाते उनका मैच नहीं खेलेंगे. (रिजवान शेख की रिपोर्ट)

