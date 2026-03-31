दीवार फांदी, बंगले में घुसी और अशोक खरात के बेटे को लिया हिरासत में, SIT ने फिल्मी अंदाज में की कार्रवाई

नासिक के चर्चित खरात केस में अब एसआईटी ने अशोक खरात के बेटे को भी हिरासत में ले लिया गया है. एसआईटी ने बड़े ही फिल्मी अंदाज में उसके बेटे को हिरासत में लिया. एसआईटी की टीम में 3 महिलाएं और 1 पुरुष अधिकारी थे. सभी कर्मयोगी नगर स्थित खरात के 'तृप्तबाला' बंगले पर पहुंचे. अधिकारियों ने जब बंगले का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. काफी देर तक जवाब मिलने पर अधिकारियों ने बगल वाले बंगले की दीवार फांदकर खरात के बंगले में एंट्री मारी.

घर में दाखिल होने के बाद टीम ने अशोक खरात की पत्नी कल्पना खरात की तलाश की. पूरे घर और गार्डन की भी गहन तलाशी ली गई, लेकिन कल्पना वहां नहीं मिलीं। इसके बाद एसआईटी ने मौके पर मौजूद अशोक खरात के बेटे को हिरासत में ले लिया. खरात के बेटे को आगे की पूछताछ के लिए महाराष्ट्र पुलिस अकादमी (MPA) ले जाया गया है.

अशोक खरात पर दर्जनों महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप है. इस केस की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है. 13 दिनों से एसआईटी उससे पूछताछ कर रही है.

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घर से ही बेटे को हिरासत में लिया

एसआईटी की टीम अशोक खरात की पत्नी कल्पना को गिरफ्तार करने पहुंची थी. बताया जा रहा है कि कल्पना के खिलाफ धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज है, जिसमें गिफ्तारी के लिए एसआईटी वहां पहुंची थी.

बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी की भनक लगते ही कल्पना फरार हो गई. एसआईटी की टीम जब बंगले में पहुंची तो वह वहां नहीं मिली. इसके बाद एसआईटी ने उसके बेटे हर्षवर्धन को हिरासत में ले लिया है. हालांकि, हर्षवर्धन पर कोई मामला दर्ज नहीं है.

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क्या है पूरा केस?

यह पूरा मामला जमीन की खरीद में धोखाधड़ी से जुड़ा है. जानकारी के मुताबिक, शिर्डी में 4 एकड़ प्लॉट खरीदने के मामले में अशोक खरात, उसकी पत्नी कल्पना समेत 5 लोगों के खिलाफ शिर्डी पुलिस ने केस दर्ज किया है. इस मामले में तीन आरोपी पहले ही हिरासत में हैं.

जमीन के मालिक रावसाहेब गोंदकर की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है. आरोप है कि कर्ज चुकाने के नाम पर ब्याज पर पैसे देकर जमीन हड़पी गई. शिर्डी में खरात की करोड़ों की संपत्ति है, जिसकी जांच अब एसआईटी कर रही है.

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अशोक खरात का केस क्या है?

अशोक खरात मर्चेंट नेवी में कैप्टन था. बाद में वह ज्योतिषी बन गया. इसी आड़ में उसने कई महिलाओं के साथ कथित तौर पर यौन शोषण किया. कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें कथित तौर पर अशोक खरात महिलाओं का यौन शोषण करते दिख रहा है.

अब तक हुई जांच में यह सामने आया है कि अशोक खरात अपने शिकार को फंसाने के लिए अलग-अलग सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था. पहला नंबर सिर्फ महिलाओं के लिए था. दूसरा नंबर वीआईपी और प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए था. तीसरा नंबर आर्थिक लेन-देन के लिए, जबकि चौथा नंबर आम लोगों के लिए था.

एसआईटी इन चारों नंबरों के कॉल डिटेल्स और बातचीत की तानकारी जुटा रही है. अशोक खरात की पुलिस हिरासत बुधवार को खत्म हो रही है, जिसके बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा.

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