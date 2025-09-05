विज्ञापन
पूरा देश पंजाब के साथ... अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया

पंजाब में भारी वर्षा ने हालात और गंभीर कर दिए हैं, जिससे प्रभावित लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं. अधिकारियों ने बताया कि अब तक बाढ़ से 40 लोगों की मौत हो चुकी है और 3.55 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. करीब 1.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं.

केजरीवाल बृहस्पतिवार को बाढ़ग्रस्त पंजाब का दौरा किया.
  • पंजाब में 1988 के बाद सबसे भीषण बाढ़ आई है, जिसमें कम से कम 40 लोगों की जान गई है.
  • अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत सामग्री वितरित की और स्थिति का जायजा लिया.
  • अरविंद केजरीवाल ने कहा पंजाब सरकार हर प्रभावित परिवार की मदद कर रही है.
चंडीगढ़:

आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. बता दें कि पंजाब में 1988 के बाद से सबसे भीषण बाढ़ आई है, जिसमें कम से कम 40 लोगों की जान चली गई. केजरीवाल गुरुवार दोपहर स्थिति का जायज़ा लेने पंजाब पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे. अपने दौरे के बाद दिल्ली के पूर्व सीएम ने कहा, आज मैंने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. मैंने लोगों की पीड़ा को प्रत्यक्ष देखा, प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और राहत सामग्री वितरित की. इस कठिन समय में, पंजाब सरकार हर परिवार का समर्थन कर रही है. हर ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद की जा रही है. पंजाब के लोग अकेले नहीं हैं; पूरा देश उनके साथ खड़ा है. मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर जल्द ही इस आपदा से उबर जाएंगे.

दिन-रात लोगों की मदद कर रहे हैं

केजरीवाल ने एक पोस्ट में लिखा,  1988 के बाद 37 साल में पहली बार पंजाब इतनी भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है. लेकिन हमारी सरकार, मंत्री, विधायक, अधिकारी और हमारे वॉलंटियर्स दिन-रात लोगों की मदद करने और राहत कार्यों में लगे हुए हैं.  जो लोग गांव छोड़ने से इंकार कर रहे हैं उनके पास उनके घर तक मदद पहुंचाई जा रही है. राहत शिविरों में रहने आए लोगों के लिए वहां पर्याप्त इंतज़ाम किए गए हैं। हर गांव के लिए एक गज़ेटेड अधिकारी नियुक्त है ताकि लोगों को मदद के लिए भटकना न पड़े. संकट बड़ा है, पर उससे भी बड़ा है पंजाबियों का जज़्बा और एक-दूसरे की मदद करने की भावना. यही Spirit हमें जल्द इस आपदा से बाहर निकालेगी.

बता दें कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण सतलुज, व्यास और रावी नदियों और मौसमी नालों में उफान के कारण पंजाब भीषण बाढ़ की चपेट में है. पंजाब दशकों की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है, जिसमें 40 लोगों की जान जा चुकी है और 3.5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं. राज्य सरकार के एक बुलेटिन के अनुसार, शुरुआत में जहां 12 ज़िले बाढ़ की चपेट में थे, वहीं अब सभी 23 ज़िलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया गया है.

