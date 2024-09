'जेल की दीवारें मुझे कमजोर नहीं कर सकतीं' : तिहाड़ से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने भरी हुंकार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) 177 दिन बाद शुक्रवार को तिहाड़ जेल (Tihar Jail) से बाहर आ गए. आज ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उन्हें दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Liqour Policy Case) से जुड़े CBI केस में भी जमानत मिल गई. अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं, जो ED केस में बेल देते वक्त लगाई गई थीं. जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने हुंकार भरी है. केजरीवाल ने कहा, "मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया. जेल की दीवारें मुझे कमजोर नहीं कर सकतीं. जेल से बाहर आकर मेरी ताकत 100 गुना बढ़ गई है."

दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2 जांच एजेंसी (ED और CBI) ने केस दर्ज किया है. ED मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी. आज CBI के केस में भी जमानत मिल गई है. AAP ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है.

हरियाणा में प्रचार कर पाएंगे, पर फाइलें साइन नहीं... सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए क्या-क्या कहा?

AAP कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, "सबसे पहले मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से मैं बाहर आया हूं. उन सभी का शुक्रिया जिन्होंने मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा में प्रार्थना की. मेरे खून का एक-एक कतरा देश के लिए समर्पित है."



केजरीवाल ने कहा, "मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जैसे ऊपरवाले ने अभी तक मुझे ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे. मैं देश की सेवा करता रहूं. जितनी राष्ट्रविरोधी ताकतें हैं, जो देश को बांटने और कमजोर करने का काम कर रही हैं, मैं जिंदगी भर उनके खिलाफ लड़ता रहूं." उन्होंने कहा, "लाखों लोगों ने मेरे लिए दुआ की थी. उन लोगों की दुआओं की वजह से आज बाहर आया हूं. जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले के कमजोर नहीं कर सकतीं."

#WATCH | Firecrackers being burst by AAP workers outside the Tihar jail after Delhi CM Arvind Kejriwal was released from Tihar jail



The Supreme Court granted him bail in the Delhi excise policy case today pic.twitter.com/3iPBR93BiS