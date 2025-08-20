विज्ञापन
केजरीवाल की बात हुई सच, विपक्ष की सरकारें गिराने के लिए ला रहे कानून- सौरभ भारद्वाज का आरोप

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि ये साजिश आज से नहीं, बल्कि कई सालों से चल रही है, लेकिन जब भी इस तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं, अरविंद केजरीवाल पहले व्यक्ति होते हैं, जो इसे समझ लेते हैं.

आप के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की बात सच साबित हो रही है. बीजेपी विपक्ष की सरकारों को गिराने के लिए साजिश कर रही है. इसी के तहत केंद्र सरकार आपराधिक मामलों में गिरफ्तार राजनेताओं को पद मुक्त करने के लिए कानून ला रही है ताकि वह इस कानून की मदद से विपक्ष की सरकारों को गिरा सके. आप के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने इस कानून के पीछे छिपे भाजपा के षड्यंत्र को उजागर करते हुए कहा कि पहले ये मुख्यमंत्री पर झूठा केस बनाएंगे, फिर ब्लैकमेल करेंगे और सीएम नहीं माना तो जेल में डालकर उसकी सरकार गिरा देंगे. बिना किसी सबूत के गिरफ्तारी होने पर अरविंद केजरीवाल, भाजपा की इस साजिश को समझ गए थे इसीलिए उन्होंने बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और ‘‘आप'' को तोड़ने की भाजपा की साजिश नाकाम हो गई.

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि ये साजिश आज से नहीं, बल्कि कई सालों से चल रही है, लेकिन जब भी इस तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं, अरविंद केजरीवाल पहले व्यक्ति होते हैं, जो इसे समझ लेते हैं. अरविंद केजरीवाल ने कई टीवी साक्षात्कारों में कहा है कि अगर मैं इस्तीफा दे देता, तो कल को ये लोग विपक्ष के सभी मुख्यमंत्रियों पर झूठे मुकदमे बना देते. 

वहीं ‘‘आप'' मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को बिना प्रमाण, बिना सबूत, बिना जांच के 6 महीने जेल में रखा गया और कोर्ट में एक भी सबूत नहीं दिया जा सका, क्योंकि कुछ था ही नहीं. ईडी-सीबीआई को कोर्ट ने पिंजरे में बंद तोता कहा और हर केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि बस 30 दिन के लिए एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो और इस नए कानून के तहत 31वें दिन एक चुने हुए मुख्यमंत्री को हटा दो. फिर कोर्ट बंद कर दें.

