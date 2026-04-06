विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

Live: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में हाई कोर्ट जाएंगे अरविंद केजरीवाल, अदालत में खुद करेंगे बहस

Arvind Kejriwal Live Updates: आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित आबकारी शुल्क नीति घोटाले से जुड़े एक मामले में सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे और अपनी बात रखेंगे.

Read Time: 2 mins
Share
Live: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में हाई कोर्ट जाएंगे अरविंद केजरीवाल, अदालत में खुद करेंगे बहस
arvind kejriwal delhi high court excise case
  • दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में पेश होंगे
  • केजरीवाल खुद अदालत में अपनी दलीलें रखेंगे,कोर्ट में दिया आवेदन
  • केजरीवाल की याचिका CBI की उस याचिका के जवाब में दाखिल की गई है जिसमें ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

Arvind Kejriwal Delhi High Court Update: दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आज कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में पेश होंगे. यही नहीं, केजरीवाल कोर्ट के अंदर खुद अपनी दलीलें रखेंगे. पार्टी के अनुसार, केजरीवाल और अन्य आरोपियों ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को इस मामले की सुनवाई से अलग करने की मांग करते हुए एक आवेदन भी दाखिल किया है. दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की दलीलें और आबकारी नीति से जुड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनडीटीवी हिंदी 

क्यों दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे केजरीवाल?

AAP के सर्सेसर्वा अरविंद केजरीवाल की यह याचिका केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से दायर उस याचिका के जवाब में दाखिल की गई है, जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें समन की कथित अवहेलना के मामले में केजरीवाल को बरी कर दिया गया था. 22 जनवरी के अपने आदेश में राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को समन वाले मामले में बरी करते हुए कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) यह साबित नहीं कर सका कि केजरीवाल ने जानबूझकर समन की अवहेलना की है. इसके बाद 30 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने इस बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था.

यह भी पढ़ें- पोंडा उपचुनाव: केजरीवाल बोले- '2027 में गोवा में हमारी सरकार बना दो, बिजली फ्री कर देंगे'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Arvind Kejriwal, Arvind Kejriwal News, Delhi Excise Case, Delhi High Court
Get App for Better Experience
Install Now