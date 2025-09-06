विज्ञापन
रूस में जुटी 20 देशों की सेनाएं, वॉर ड्रिल में भारत, पाकिस्‍तान होंगे आमने-सामने!

रूस में ये मल्‍टी नेशनल वॉर ड्रिल लगभग 4 साल बाद हो रही है. फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है. इसलिए साल 2012 के बाद ये वॉर ड्रिल नहीं हो पाई थी. हालांकि, यूक्रेन के साथ जंग अभी खत्‍म नहीं हुई है, लेकिन रूस का पलड़ा अब इस युद्ध में काफी भारी है.

इस मल्टी नेशनल वॉर ड्रिल में कुल 20 देशों की सेनाएं हिस्सा ले रही...
  • ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान की सेनाएं एक साथ मल्टी नेशनल युद्धाभ्यास में भाग लेंगी.
  • यह युद्धाभ्यास 1 से 17 सितंबर तक चलेगा जिसमें भारत की 70 सदस्यीय सेना 9 सितंबर से हिस्सा लेगी.
  • यूक्रेन युद्ध के कारण रूस में चार साल बाद यह मल्टी नेशनल वॉर ड्रिल आयोजित हो रही है.
नई दिल्‍ली:

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार रूस में भारत और पाकिस्तान की सेनाएं एक साथ किसी युद्धाभ्यास में हिस्सा लेंगी. इस मल्टी नेशनल अभ्यास में कुल 20 देशों की सेनाएं हिस्सा ले रही हैं, जिसमें चीन भी शामिल है. भारत की तरफ से 70 सदस्यीय दल सोमवार तक रवाना होने की संभावना है. यह अभ्यास 1 सितंबर से 17 सितंबर तक चलेगा. भारतीय सेना 9 सितंबर से इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेगीं. आपको बता दे कि वर्ष 2018 में भी भारत और पाकिस्तान की सेना ने रूस के चेलायबिंस्क में हुई एससीओ एक्सरसाइज में पहली बार एक साथ हिस्सा लिया था.

यूक्रेन के साथ जंग के बीच...

भारत, पाकिस्‍तान होंगे आमने-सामने!


ऐसा देखने को मिला है कि रूस में होने वाली इस वॉर ड्रिल में दो ग्रुप बनाया जाते हैं. इसमें हिस्सा लेने वाले देशों की सेनाओं को दो ग्रुप में बांटा जाता है. भारत और पाकिस्तान को अलग-अलग ग्रुप में रखा जा सकता है. भारत को रुस के ग्रुप में रखा जाने की संभावना है, तो पाकिस्तान को चीन के साथ रखा जा सकता है. 

अमेरिका के साथ ही युद्ध अभ्यास कर रहा भारत 

भारत इन दिनों अमेरिका के साथ भी एक वॉर ड्रिल कर रहा है. भारत और अमेरिका का यह संयुक्त युद्धाभ्यास अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है. इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं मानव रहित हवाई प्रणालियों के इस्तेमाल और इनसे निपटने के तरीकों समेत आधुनिक युद्ध का अभ्यास करेंगी. ‘युद्ध अभ्यास 2025' में शामिल होने के लिए भारतीय सैन्य दल अमेरिका रवाना हो चुका है. रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारतीय सेना की एक टुकड़ी अमेरिका के अलास्का स्थित फोर्ट वेनराइट के लिए रवाना हुई है. यहां यह अभ्यास 1 से शुरू होकर 14 सितम्बर तक चलेगा. रक्षा मंत्रालय का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘युद्ध अभ्यास 2025' का यह 21वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है. रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास में शामिल भारतीय सैन्य दल में मद्रास रेजीमेंट की एक बटालियन से चयनित सैनिकों को रखा गया है.

India Army, India Pakistan Army, War Drill, War Drill In Russia
