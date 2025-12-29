विज्ञापन
Aravalli Hills Case Live Updates: अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की पीठ आज करेगी सुनवाई

अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है, जिसके बाद आज तीन जजों की बेंच इस मामले में आज सुनवाई करेगी.

नई दिल्‍ली:

अरावली मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की परिभाषा में हुए बदलाव को लेकर उठे विवाद को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है. इस मामले में तीन न्यायाधीशों मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ अरावली पहाड़ियां और पर्वत श्रृंखलाओं की परिभाषा और संबंधित मुद्दे शीर्षक वाले मामले की सुनवाई करेगी. 20 नवंबर 2025 को एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की खनन विनियमन समिति द्वारा सुझाई गई एक परिभाषा को स्वीकार किया था.

Aravalli Hills Case Live Updates:

