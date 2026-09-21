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आंध्र प्रदेश के हॉस्टल में सो रही 10 छात्राओं की चोटियां कटीं, दो कमरों में थीं पीड़ित छात्राएं

आंध्र प्रदेश के एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के हॉस्टल में सो रही कक्षा नौ की 10 छात्राओं की चोटियां किसी ने काट लीं. यह घटना 16 सितंबर की है. पुलिस और स्कूल प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है.

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आंध्र प्रदेश के हॉस्टल में सो रही 10 छात्राओं की चोटियां कटीं, दो कमरों में थीं पीड़ित छात्राएं
विशाखापत्तनम:

आंध्र प्रदेश के भीमिली से एक परेशान करने वाली घटना सामने आई है.यहां के कृष्णापुरम स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के हॉस्टल में सो रही कक्षा नौ की 10 छात्राओं की चोटियां कटी हुई मिलीं. पुलिस और स्कूल प्रशासन इस घटना की जांच कर रहा है. इस घटना ने हॉस्टल में छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं. 

कब और कहां हुई चोटी काटने की घटनाएं

कृष्णापुरम के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में यह घटना 16 सितंबर की देर रात हुई. उस समय छात्राएं दो कमरों में सो रही थीं. एक कमरे में छह और दूसरे कमरे में चार छात्राएं थीं. सुबह उन्होंने देखा कि उनके बाल कटे हुए हैं. स्कूल के इन दो कमरों में कक्षा नौ की करीब 38 छात्राएं रहती हैं.

शुरुआत में आशंका जताई गई कि कोई बाहरी व्यक्ति हॉस्टल में घुसा होगा. हालांकि पुलिस और स्कूल प्रशासन अब इस संभावना की भी जांच कर रहे हैं कि इस घटना में हॉस्टल की ही कुछ छात्राएं शामिल हो सकती हैं. पुलिस ने छात्राओं से बात की है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उस रात क्या हुआ था.

रविवार को भीमिली के विधायक घंटा श्रीनिवास राव स्कूल पहुंचे. उन्होंने छात्राओं, उनके माता-पिता और स्कूल प्रबंधन से बातचीत की. उन्होंने घटना की विस्तृत जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि किसी बाहरी व्यक्ति के हॉस्टल में घुसने की संभावना बहुत कम है. उनका कहना था कि सीसीटीवी फुटेज से घटना के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकती है.

भीमिली के इंस्पेक्टर जी दिवाकर ने बताया कि पुलिस और स्कूल प्रशासन ने छात्राओं की काउंसलिंग की है और घटना की परिस्थितियों की जांच की जा रही है.

चार लोगों पर हुई प्रशासनिक कार्रवाई

वहीं शिक्षा विभाग ने भी प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी है. घटना और हॉस्टल की निगरानी में लापरवाही को लेकर चार लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. इनमें स्कूल की प्रिंसिपल, ड्यूटी पर मौजूद शिक्षक और रात की सुरक्षा में तैनात महिला कर्मचारी शामिल हैं.छात्राओं की काउंसलिंग भी शुरू कर दी गई है.

छात्राओं के बाल किसने और किन परिस्थितियों में काटे, अभी तक यह आधिकारिक तौर पर साफ नहीं हो पाया है. पुलिस और प्रशासन घटना से जुड़े सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रहे हैं. इस घटना से छात्राओं में डर का माहौल है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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