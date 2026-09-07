30 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्टर के पास पहुंचीं बेटियां, बोलीं- स्कूल में न बिजली, न पढ़ाई की व्यवस्था

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में शिक्षा व्यवस्था और छात्रावास की समस्याओं को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. शिवपुर स्थित एकलव्य आदर्श गर्ल्स स्कूल की छात्राएं अपनी शिकायतों को लेकर करीब 30 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्टर से मिलने पहुंच गईं. छात्राओं का कहना है कि स्कूल में पिछले एक महीने से बिजली की समस्या बनी हुई है, पढ़ाई प्रभावित हो रही है और मेस की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है. कई बार शिकायत करने के बावजूद समाधान नहीं होने पर उन्होंने सीधे कलेक्टर से मिलने का फैसला किया.

शिकायतों से परेशान होकर सड़क पर उतरीं छात्राएं

बतौली जनपद के शिवपुर एकलव्य आदर्श गर्ल्स स्कूल की छात्राओं का कहना है कि वे लंबे समय से विभिन्न समस्याओं का सामना कर रही हैं. छात्राओं के अनुसार, कई बार जिम्मेदार अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन को इन परेशानियों से अवगत कराया गया, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला. आखिरकार उन्होंने अपनी बात सीधे जिला प्रशासन तक पहुंचाने का निर्णय लिया और पैदल ही कलेक्ट्रेट के लिए निकल पड़ीं.

एक महीने से बिजली संकट

छात्राओं ने कलेक्टर को बताया कि विद्यालय और छात्रावास में पिछले करीब एक महीने से बिजली की समस्या बनी हुई है. इससे न सिर्फ उनके रहने में परेशानी हो रही है, बल्कि पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है. खासकर शाम और रात के समय उन्हें सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

पढ़ाई को लेकर भी जताई नाराजगी

बिजली की समस्या के अलावा छात्राओं ने शिक्षण व्यवस्था को लेकर भी अपनी बात रखी. उनका कहना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री विषयों की पढ़ाई संतोषजनक ढंग से नहीं हो रही है. छात्राओं ने आरोप लगाया कि इन विषयों की कक्षाएं अपेक्षित स्तर पर नहीं लग रहीं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और परीक्षा की तैयारी में भी परेशानी आ रही है.

मेस और हॉस्टल की व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल

छात्राओं ने मेस की साफ-सफाई को लेकर भी शिकायत दर्ज कराई. उनका कहना है कि भोजनालय में स्वच्छता की स्थिति ठीक नहीं है. इसके साथ ही हॉस्टल की व्यवस्थाओं और स्कूल प्रबंधन को लेकर भी नाराजगी जताई गई. छात्राओं का आरोप है कि लगातार शिकायतों के बावजूद उनकी समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया.

रास्ते में बिगड़ी एक छात्रा की तबीयत

कलेक्ट्रेट तक पहुंचने के लिए छात्राओं ने लंबा पैदल सफर तय किया. इस दौरान एक छात्रा की तबीयत खराब हो गई. उसे तत्काल एंबुलेंस की मदद से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार कराया गया. यह घटना छात्राओं के संघर्ष और उनकी परेशानी की गंभीरता को भी दर्शाती है.

कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद छात्राओं ने सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने अपनी सभी समस्याओं को विस्तार से बताया और लिखित शिकायत भी सौंपी. छात्राओं ने बिजली, पढ़ाई, मेस और हॉस्टल से जुड़ी दिक्कतों के समाधान की मांग की.

कलेक्टर ने दिया समाधान का आश्वासन

छात्राओं की बातें सुनने के बाद कलेक्टर ने उनकी शिकायतों पर संज्ञान लिया और जल्द समाधान का भरोसा दिलाया. उन्होंने आश्वासन दिया कि छात्राओं द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा.