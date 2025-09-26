देखिए कैसे मां के सामने खौलते दूध में जा गिरी 17 महीने की बच्ची, दिल दहलाने वाला वीडियो

बच्चों को गर्म और खौलती हुई चीजों से दूर रखना चाहिए. इनसे संपर्क में आकर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. ऐसा अक्सर होता है जब बच्चे खेल-खेल में गर्म चीजों को हाथ लगा देते हैं और जल जाते हैं. आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक डेढ़ साल की बच्ची की गर्म दूध में गिरकर दर्दनाक मौत हो गई. दिल दहलादेने वाला ये मामला बुक्करायसमुद्रम मंडल के कोरापाडु के पास अंबेडकर गुरुकुल स्कूल का है.

खेलते-खेलते गर्म दूध में गिरी 17 महीने की बच्ची

बच्ची की मां कृष्णवेणी स्कूल में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करती है. उसकी 17 महीने की बेटी अक्षिता मां के साथ वहां आई थी. मां अपने काम में व्यस्त ती और बच्ची वहां खेल रही थी. खेलते-खेलते वह रसोई में चली गई. छात्रों को देने के लिए खौलता हुआ दूध रसोई में पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रखा था.

मां बचाने दौड़ी लेकिन बच्ची झुलस चुकी थी

बच्ची दूध के पास खेल रही थी. वहां पर एक बिल्ली आई तो मासूम से देखने लगी. इसी बीच गलती से वह गर्म दूध में पतीले में जा गिरी. दूध में गिरते ही बच्ची जलन की वजह से बुरी तरह चीखने लगी. उसने बाहर निकलने की भी कोशिश की लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाई. चीखने की आवाज सुनते ही मां दौड़कर तुरंत रसोई में पहुंची. उसने बच्ची को गर्म दूध के पतीले से बाहर निकाला और तुरंत अनंतपुर सरकारी अस्पताल लेकर पहुंची.

बच्चों पर ध्यान दें, गर्म चीजों से दूर रखें

डॉक्टरों की सलाह बच्ची को बेहतर इलाज के लिए तुरंत कुरनूल सरकारी अस्पताल भेज दिया गया. लेकिन वह इतना ज्यादा जल चुकी थी कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. रूह कंपा देने वाली ये घटना रसोई में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. यह हादसा दूसरे लोगों के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है कि बच्चों के आसपास गर्म चीजें न रखें और अगर ऐसी चीजें आसपास हैं तो अपने मासूमों को अकेला न छोड़ें और उनका खास ध्यान रखें.