विज्ञापन
विशेष लिंक

देखिए कैसे मां के सामने खौलते दूध में जा गिरी 17 महीने की बच्ची, दिल दहलाने वाला वीडियो

Andhra Pradesh News: चीखने की आवाज सुनते ही मां दौड़कर तुरंत रसोई में पहुंची. उसने बच्ची को गर्म दूध के पतीले से बाहर निकाला और तुरंत अनंतपुर सरकारी अस्पताल लेकर पहुंची.

Read Time: 2 mins
Share
देखिए कैसे मां के सामने खौलते दूध में जा गिरी 17 महीने की बच्ची, दिल दहलाने वाला वीडियो
आंध्र प्रदेश में गर्म दूध में गिरकर बच्ची की मौत.
  • आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 17 महीने की बच्ची अक्षिता गर्म दूध में गिरने से झुलस गई और बाद में उसकी मौत हो गई.
  • बच्ची की मां कृष्णवेणी स्कूल में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत हैं और बच्ची उनके साथ स्कूल आई थी.
  • बच्ची खेलते-खेलते रसोई में पहुंची जहां खौलता हुआ दूध पंखे के नीचे ठंडा हो रहा था, उसमें गिर गई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
अनंतपुर:

बच्चों को गर्म और खौलती हुई चीजों से दूर रखना चाहिए. इनसे संपर्क में आकर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. ऐसा अक्सर होता है जब बच्चे खेल-खेल में गर्म चीजों को हाथ लगा देते हैं और जल जाते हैं. आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक डेढ़ साल की बच्ची की गर्म दूध में गिरकर दर्दनाक मौत हो गई. दिल दहलादेने वाला ये मामला बुक्करायसमुद्रम मंडल के कोरापाडु के पास अंबेडकर गुरुकुल स्कूल का है.

ये भी पढ़ें- UP में 'आई लव मोहम्मद' वाले पोस्टर पर फिर हो गया बवाल, महिलाएं आपस में क्यों भिड़ीं?

खेलते-खेलते गर्म दूध में गिरी 17 महीने की बच्ची

बच्ची की मां कृष्णवेणी स्कूल में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करती है. उसकी 17 महीने की बेटी अक्षिता मां के साथ वहां आई थी. मां अपने काम में व्यस्त ती और बच्ची वहां खेल रही थी. खेलते-खेलते वह रसोई में चली गई. छात्रों को देने के लिए खौलता हुआ दूध रसोई में पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रखा था.

Latest and Breaking News on NDTV

मां बचाने दौड़ी लेकिन बच्ची झुलस चुकी थी

बच्ची दूध के पास खेल रही थी. वहां पर एक बिल्ली आई तो मासूम से देखने लगी. इसी बीच गलती से वह गर्म दूध में पतीले में जा गिरी. दूध में गिरते ही बच्ची जलन की वजह से बुरी तरह चीखने लगी. उसने बाहर निकलने की भी कोशिश की लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाई. चीखने की आवाज सुनते ही मां दौड़कर तुरंत रसोई में पहुंची. उसने बच्ची को गर्म दूध के पतीले से बाहर निकाला और तुरंत अनंतपुर सरकारी अस्पताल लेकर पहुंची.

Latest and Breaking News on NDTV

बच्चों पर ध्यान दें,  गर्म चीजों से दूर रखें

डॉक्टरों की सलाह बच्ची को बेहतर इलाज के लिए तुरंत कुरनूल सरकारी अस्पताल भेज दिया गया. लेकिन वह इतना ज्यादा जल चुकी थी कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. रूह कंपा देने वाली ये घटना रसोई में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. यह हादसा दूसरे लोगों के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है कि बच्चों के आसपास गर्म चीजें न रखें और अगर ऐसी चीजें आसपास हैं तो अपने मासूमों को अकेला न छोड़ें और उनका खास ध्यान रखें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Andhra Pradesh News, Girl Fall In To Boiling Milk, Child Fall In Hot Milk, Burn Child Death
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com