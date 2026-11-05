अंधेरी रात, पानी के तेज बहाव में 22 जिंदगियों पर संकट, आंध्र पुलिस ने क्रेन की मदद से सभी को सुरक्षित बचा लिया

आंध्र प्रदेश में तूफान अर्नब और मुरासु के बाद बारिश से बुरा हाल है. खई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं. एलुरु में बड़ी संख्या में लोग बाढ़ के पानी में फंस गए थे. इस दौरान पुलिस का मानवीय चेरा देखने को मिला. पुलिस ने रौथुगुडम में बाढ़ के पानी में फंसे 22 लोगों को बचा लिया. जीलुगुमिली के इंस्पेक्टर यादगिरी, एसआई क्रांति कुमार और उनके स्टाफ ने निर्माणाधीन नेशनल हाईवे पुल के पास से रात को 22 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.चक्रवात के असर और बदलते मौसम की वजह से हो रही भारी बारिश की वजह से ऊपरी इलाकों में नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है, जिस वजह से कई जगहों पर बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं.

बाढ़ में फंसे 22 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू

इसी बीच, जीलुगुमिली मंडल के रौथुगुडम गांव में एक निर्माणाधीन नेशनल हाईवे पुल के पास बाढ़ के पानी में 22 लोग फंसे गए थे. पानी इतना ज्यादा था कि वह बाहर नहीं निकल पा रहे थे. उनकी जान खतरे में थी. लेकिन पुलिस ने क्रेन की मदद से वहां फंसे 22 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. भारी बारिश और पानी के तेज बहाव जैसे मुश्किल हालात के बावजूद, पुलिसकर्मियों ने तुरंत एक्शन लेते हुए बचाव अभियान चलाकर फंसे हुए लोगों की जान बचा ली.

अंधेरी रात में क्रेन से रेस्क्यू ऑपरेशन

रात के अंधेरे में पानी के तेज बहाव के बीच फंसे लोगों को बाहर निकालना किसी चुनौती से कम नहीं था. लेकिन पुलिस ने हिम्मेत नहीं हारी. उसने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया और क्रेन की मदद से पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रही.

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