अमिताभ कांत ने कहा कि मेरा तो मानना है कि अगर हम दिल्ली के किसी होटल में शेरपा के साथ बैठक करते तो G-20 के लिए हम आम सहमति नहीं बना पाते.

गोल्फ की वजह से G-20 का आयोजन करा पाए... NDTV वर्ल्ड समिट में बोले अमिताभ कांत
G-20 के आयोजन कराने को लेकर अमिताभ कांत का बड़ा बयान
  • अमिताभ कांत ने दिल्ली में G-20 के आयोजन में गोल्फ की भूमिका का जिक्र किया
  • अमिताभ कांत ने कहा कि शेरपा बैठकें दिल्ली के किसी होटल में होतीं तो आपसी सहमति बनाना मुश्किल होता.
  • G-20 आयोजन की तैयारी के दौरान सभी शेरपा को ITC गोल्फ कोर्स ले जाकर बातचीत की गई.
नई दिल्ली:

नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने भारत में G-20 के आयोजन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने NDTV वर्ल्ड समिट में कहा कि अगर दिल्ली में G-20 का आयोजन हो पाया तो इसके पीछे गोल्फ की भी एक बड़ी भूमिका थी. अमिताभ कांत ने कहा कि अगर में सभी शेरपा से दिल्ली के किसी होटल में मिलता तो शायद हम आपसी सहमति नहीं बनवा पाते. 

अमिताभ कांत ने कहा कि मैं आपको बता दूं कि जब हम दिल्ली में G-20 करने की तैयारी के दौरान तमाम तरह की चुनौतियों से जूझ रहे थो तो उस दौरान हम सभी शेरपा को आईटीसी गोल्फ कोर्स लेकर गए. वहां ही हमारे बीच आपसी सहमति बन पाई थी. इसलिए अगर हमने G-20 का आयोजन किया तो इसके पीछे गोल्फ कोर्स का एक बड़ा हाथ है. अगर हम सभी शेरपा के साथ गोल्फ कोर्स में नहीं मिले होते तो भारत में G-20 के आयोजन को लेकर आपसी सहमति बना पाना मुश्किल होता. 

उन्होंने कहा कि मेरा तो मानना है कि अगर हम दिल्ली के किसी होटल में शेरपा के साथ बैठक करते तो G-20 के लिए हम आम सहमति नहीं बना पाते. ये हुआ क्योंकि हम सभी शेरपा को गोल्फ कोर्स लेकर गए और वहीं इसके आयोजन को लेकर आम सहमति बनाने को लेकर बात की.  

