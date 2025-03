पूर्वोत्तर राज्यों के नए कानून की समीक्षा, अमित शाह बोले- 'बोडोलैंड के युवा बंदूक छोड़ तिरंगा उठा रहे हैं'

नॉर्थ ईस्ट राज्यों के दो दिवसीय पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को असम के कोकराझार में अखिल बोडो छात्र संघ (ABSU) के 57वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया. इस कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि बोडोलैंड सालों तक हिंसा के दौर में रहा. लेकिन अब यहां के युवा बंदूक छोड़ तिरंगा उठाते हैं. अमित शाह ने बोडोलैंड के युवाओं से 2036 के ओलंपिक की तैयारी में जुटने का भी आह्वान किया. बोडो छात्र संघ को संबोधित करने के बाद अमित शाह ने गुवाहटी में पूर्वोत्तर राज्यों के 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा भी की. जिसमें मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ कई वरीय अधिकारी मौजूद थे.

दरअसल रविवार को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. बैठक के दौरान गृह मंत्री ने असम के आपराधिक जाँच विभाग (CID) द्वारा तैयार की गई ‘New Criminal Laws: Standard Operating Procedures and Rules' पुस्तक का विमोचन भी किया.

बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेन्सिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई.

Visuals from the meeting chaired by Hon'ble Union Home Minister Shri @AmitShah with Hon'ble Chief Ministers from North Eastern states on implementation of new criminal laws.



📍Guwahati. pic.twitter.com/LzAzee9hnm