दो दिवसीय नॉर्थ-ईस्ट के दौरे पर पहुंचे अमित शाह, असम में पुलिस अकादमी का किया उद्घाटन

Amit Shah Assam visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को दो दिवसीय दौरे पर नॉर्थ ईस्ट पहुंचे. अमित शाह के इस दौरे की शुरुआत असम से हुई. जहां शनिवार को अमित शाह ने गोलाघाट जिले के डेरगांव में नवीनीकृत पुलिस अकादमी के पहले चरण का उद्घाटन किया. साथ ही अमित शाह ने इसके अगले चरण की आधारशिला भी रखी. उद्घाटन के बाद पुलिस महानिदेशक हरमीत सिंह ने शाह को ‘लचित बरफुकन पुलिस अकादमी' में स्थित अन्य केन्द्रों के बारे में जानकारी दी. इसके बाद शाह ने भवन का दौरा किया इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने गृह मंत्री के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं.

उनके साथ मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल समेत अन्य लोग भी थे. शाह असम और मिजोरम के तीन दिवसीय दौरे पर शुक्रवार शाम डेरगांव पहुंचे थे. अधिकारियों ने बताया कि 340 एकड़ में फैली ‘लचित बरफुकन पुलिस अकादमी' का दो चरणों में 1,024 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नवीनीकरण किया जा रहा है.

Speaking at the inaugural ceremony of Lachit Barphukan Police Academy in Dergaon, Assam.



অসমৰ ডেৰগাঁওস্থিত লাচিত বৰফুকন আৰক্ষী একাডেমীৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্বোধন। https://t.co/jabTRWQPfe