पहले आतंकी हमलों का जवाब नहीं देते थे, हमने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया: अमित शाह

Amit Shah in Rajya Sabha: शुक्रवार को संसद के मौजूदा बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे हफ्ते की कार्यवाही का चौथा दिन है. दोपहर बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब देना शुरू किया. अमित शाह ने उरी और पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि हमने 10 दिन में बदला लिया और भारत को इजरायल-अमेरिका वाली लिस्ट में ला दिया.

अमित शाह ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद उरी और पुलवामा में हमले हुए. हालांकि, 10 दिनों के भीतर ही भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके मुंहतोड़ जवाब दिया. केवल दो देश, अमेरिका और इजराइल ही अपनी सुरक्षा और सीमाओं के लिए खड़े होते थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को भी इस सूची में शामिल कर लिया."

Replying in the Rajya Sabha during the Discussion on Working of the Ministry of Home Affairs. https://t.co/hyG7Hj8S5K