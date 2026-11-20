केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अरुणाचल प्रदेश का तीन दिन का दौरा शुक्रवार रात से शुरू हो रहा है. यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब 11,200 मेगावाट की प्रस्तावित 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' का लगातार विरोध हो रहा है.

ईस्ट सियांग और अपर सियांग जिलों में प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट का स्थानीय लोग और संगठन विरोध कर रहे हैं. उन्हें डर है कि इससे लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और सियांग घाटी में रहने वाले समुदायों के जीवन पर बुरा असर पड़ेगा.

23 अक्टूबर को यह विरोध-प्रदर्शन और तेज हो गया और अगली सुबह तक जारी रहा, जिसके चलते कई लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया.

इस घटना के बाद, केंद्र सरकार ने राज्य में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की 'रैपिड एक्शन फोर्स' (RAF) की दो कंपनियों को तैनात किया. तब से सियांग, ईस्ट सियांग और अपर सियांग के कुछ हिस्सों में प्रदर्शन जारी हैं, और प्रदर्शनकारी इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं.

क्या है लोगों की चिंताएं?

अरुणाचल सरकार पिछले दो सालों से प्रदर्शनकारी समूहों को बातचीत के लिए मनाने की कोशिश कर रही है. इसके लिए बैठकें और परामर्श आयोजित किए गए हैं, ताकि प्रस्तावित प्रोजेक्ट के बारे में बताया जा सके और लोगों की चिंताओं को दूर किया जा सके.

हालांकि, बातचीत की ये कोशिशें मतभेदों को सुलझाने में नाकाम रही हैं, और बांध के खिलाफ विरोध अभी भी जोर-शोर से जारी है.

विस्थापन, पुनर्वास और परियोजना के पर्यावरणीय परिणामों को लेकर जताई गई चिंताएं इस विरोध का अहम कारण हैं. स्थानीय संगठन मांग कर रहे हैं कि परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले उन्हें साफ जानकारी दी जाए और ठोस आश्वासन दिया जाए.

सियांग प्रोजेक्ट ही नहीं, बल्कि अरुणाचल में बड़े हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट का विरोध कई और जगहों पर भी देखने को मिला है.

26 अक्टूबर को, 1,605 मेगावाट के प्रस्तावित सुबनसिरी अपर हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट (जिसे मेंगा बांध के नाम से भी जाना जाता है) के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन हुए. इससे पता चलता है कि राज्य में प्रस्तावित बड़ी परियोजनाओं को लेकर स्थानीय समुदायों में चिंताएं बढ़ रही हैं.

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शाह का दौरा क्यों हो रहा है?

अमित शाह का तीन दिन का दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब अहम प्रोजेक्ट्स कोलेकर राज्य में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या सरकार की ओर से बातचीत की कमान अमित शाह संभालने वाले हैं?

शाह का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब राज्य सरकार इस विरोध-प्रदर्शन से निपटने में जुटी है. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के सामने मौजूद अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्री के साथ एक समीक्षा बैठक का प्रस्ताव रखा गया है. उम्मीद है कि इस बैठक में विकास, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने वाले अन्य विषयों पर भी चर्चा होगी.

इस दौरे के दौरान सियांग डैम का मुद्दा चर्चा में आ सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि इसे लेकर विरोध-प्रदर्शन जारी हैं और राज्य सरकार विरोध करने वाले समूहों को बातचीत के लिए लाने की कोशिश कर रही है.

शाह शुक्रवार शाम को ईटानगर पहुंचेंगे. शनिवार सुबह 10 बजे, वह बांदरदेवा स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के परेड ग्राउंड में अरुणाचल प्रदेश पुलिस के लिए 'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर' प्रस्तुति समारोह में शामिल होंगे. कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों के साथ 'बड़ा खाना' (सामूहिक भोज) भी शामिल है.

दोपहर 2:30 बजे, शाह ईटानगर के लोक भवन में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इसमें विकास परियोजनाओं, सीमा सुरक्षा और राज्य से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है.

22 नवंबर को, गृह मंत्री दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वह 'अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेशन विजन डॉक्यूमेंट 2047' जारी करेंगे. इसके अलावा, वह नए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, 'कोऑपरेशन अवार्ड्स' प्रदान करेंगे और 'सरस मेला' का उद्घाटन करेंगे.

दिन में बाद में, लगभग 3:45 बजे, शाह नई दिल्ली रवाना होने से पहले ईटानगर के पास होलोंगी जाएंगे, जहां वह नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) की 12वीं बटालियन के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे.

चीन-म्यांमार से लगती है सीमा

अरुणाचल प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा चीन, म्यांमार और भूटान के साथ लगती है, जो 1,863 किलोमीटर लंबी है.

केंद्र सरकार के 'वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम' के तहत, राज्य के लिए सीमावर्ती बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और दूर-दराज के इलाकों में आजीविका के अवसर पैदा करना मुख्य प्राथमिकताएं हैं.

इससे पहले, जून 2024 में विधानसभा चुनावों के बाद पेमा खांडू के शपथ ग्रहण समारोह के लिए शाह ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था.

अप्रैल 2023 में, उन्होंने अंजाव जिले के किबिथू का दौरा किया था और 'वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम' की शुरुआत की थी.