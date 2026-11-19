Viral Video: अरुणाचल प्रदेश की लोहित नदी के किनारे दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक व्हाइट बेलिड हेरॉन देखा गया है. यह पक्षी विलुप्त होने की कगार पर है. भारत के जंगलों में इनकी संख्या 10 से भी कम मानी जाती है, जबकि पूरी दुनिया में 60 से भी कम एडल्ट पक्षी बचे हैं. 12 नवंबर को वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के रिसर्चर्स ने फील्ड ऑब्जर्वेशन के दौरान इसे रिकॉर्ड किया, जिससे इसके संरक्षण की नई उम्मीद जगी है.

'पूर्वी हिमालय के प्राकृतिक आवास बचाना जरूरी'

भारतीय वन्यजीव संस्थान ने इसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर करते हुए इसे एक असाधारण घटना बताया. उन्होंने लिखा, 'इस प्रजाति को बचाने के लिए हर एक पक्षी का रिकॉर्ड होना बेहद कीमती है. विशेषज्ञों ने जोर दिया कि व्हाइट बेलिड हेरॉन का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए पूर्वी हिमालय की शांत और स्वच्छ नदियों के प्राकृतिक आवासों को बचाना बहुत जरूरी है.'

डिप्टी सीएम चाउना मीन ने की संरक्षण की अपील

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए, अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चौना मेन ने कहा कि इस पक्षी का दिखना राज्य की स्वच्छ नदियों के पर्यावरणीय महत्व को दर्शाता है. उन्होंने माना कि इस प्रजाति का भविष्य बेहद नाजुक है, इसलिए इसके प्राकृतिक घर को बचाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है. मीन ने आने वाली पीढ़ियों के लिए नदियों, जंगलों और जैव विविधता को बचाने के प्रयास लगातार जारी रखने की अपील की.

क्यों खतरे में है इस पक्षी का अस्तित्व?

इस पक्षी का साइंटिफिक नाम Ardea insignis है. इसे IUCN की रेड लिस्ट में 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त' श्रेणी में रखा गया है. इसके अस्तित्व के लिए प्राकृतिक आवासों का खत्म होना, नदियों की खराब होती हालत, बुनियादी ढांचे का विकास और इंसानी दखलअंदाजी सबसे बड़े खतरे बने हुए हैं.

(With inputs from Ripunjoy Das)

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