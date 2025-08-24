विज्ञापन
31 minutes ago
नई दिल्ली:

 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 अगस्त को दिल्ली विधानसभा में दो दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. यह सम्मेलन देश के पहले निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल द्वारा केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है. इस ऐतिहासिक आयोजन में देश भर के विधानसभा और विधान परिषदों के 32 पीठासीन अधिकारी, जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति शामिल हैं, हिस्सा लेंगे.

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस आयोजन को राष्ट्रीय महत्व का बताते हुए कहा कि यह एक ऐसा मंच है, जहां दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोग एकजुट होकर इसका समर्थन कर रहे हैं.




Aug 24, 2025 06:57 (IST)
