लो अब सपा नेता ने कर दी यूपी के बलिया का नाम बदलने की मांग, जानें पूरा मामला
(फाइल फोटो)
  • समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने बलिया जिले का नाम बदलकर शहीद मंगल पांडे के नाम पर रखने की मांग की है
  • सांसद ने बलिया का नाम महर्षि भृगु के नाम पर रखने का विकल्प भी सुझाया है
  • उन्होंने गाजीपुर जिले का नाम भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदगनी के नाम पर करने की बात कही है
लखनऊ:

यूपी में नाम बदलने की राजनीति को लेकर अक्सर बीजेपी का नाम आता है लेकिन अब समाजवादी पार्टी के सांसद भी नाम बदलने की मांग के साथ राजनीति में कूद पड़े है. बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे ने बलिया का नाम बदलने की मांग कर दी है.

समाजवादी पार्टी सांसद सनातन पांडे ने कहा कि बलिया जनपद का नाम शहीद मंगल पांडे के नाम पर रखा जाय तो मैं इसका स्वागत कराता हूं. उन्होंने कहा कि बलिया का नाम मंगल पांडे के नाम पर ना रखना हो तो महर्षि भृगु के नाम पर भी रखा जा सकता है. वहीं गाजीपुर ज़िले का नाम भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदगनी ऋषि के नाम पर करने की बात कही.

इससे पहले बलिया के बांसडीह विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ जिले का नाम बदलने की मांग की थी. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे का कहना है कि अगर केतकी सिंह का मन साफ है, तब तो सब ठीक है और मन साफ नहीं है तो कुछ भी बढ़िया नहीं है.

