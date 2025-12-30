Al Hind Air, FlyExpress, Shankh Air के मालिक कौन हैं? नए साल में शुरू हो रही तीनों एयरलाइंस का पूरा प्लान जान लीजिए

भारत का एविएशन सेक्टर नए साल में एक बड़ी उड़ान की तैयारी कर रहा है. इंडिगो और एयर इंडिया जैसी बड़ी कंपनियों के दबदबे के बीच तीन नई एयरलाइंस को सरकार से उड़ान की मंजूरी मिल चुकी है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने Al Hind Air, FlyExpress और Shankh Air को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया है. अब सवाल यही है कि ये तीनों एयरलाइंस किसकी हैं और इनके पीछे कौन से चेहरे हैं.

Shankh Air: कानपुर से आसमान तक का सफर

Shankh Air के फाउंडर और चेयरमैन श्रवण कुमार विश्वकर्मा हैं. उत्तर प्रदेश के कानपुर से ताल्लुक रखने वाले श्रवण कुमार की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है. कभी टेंपो चलाने और आम जिंदगी जीने वाले श्रवण कुमार आज अपनी एयरलाइन शुरू करने जा रहे हैं. श्रवण कुमार ने करीब 3 से 4 साल पहले एविएशन सेक्टर में उतरने का फैसला किया. उनका मानना है कि आने वाले समय में हवाई सफर मिडिल क्लास की जरूरत बनेगा. इसी सोच से Shankh Airlines की नींव रखी गई.

कंपनी की शुरुआत 2022 में हुई थी और अक्टूबर 2023 में इसे एविएशन कंपनी का रूप दिया गया. Shankh Air की खास बात यह है कि कंपनी नो डायनामिक प्राइसिंग का दावा कर रही है. यानी सुबह और शाम की टिकट कीमतों में भारी अंतर नहीं होगा. शुरुआत में Airbus A320 विमान से उड़ान होगी और हेड ऑफिस लखनऊ में रखा गया है. पहली उड़ान उत्तर प्रदेश से ही शुरू करने की योजना है.

Al Hind Air: चार्टर से शेड्यूल्ड उड़ानों की तैयारी

Al Hind Air एक केरल बेस्ड एविएशन कंपनी है, जिसकी पहचान अब तक चार्टर फ्लाइट ऑपरेशंस से रही है. इसके प्रमुख चेहरे मोहम्मद हैरिस टी हैं, जो Alhind Group के चेयरमैन हैं. वे इंडियन हज उमराह एसोसिएशन से भी जुड़े रहे हैं. कंपनी के प्रमोटर्स पहले से एविएशन सेक्टर में सक्रिय रहे हैं और अब शेड्यूल्ड पैसेंजर फ्लाइट्स शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक Al Hind Air का फोकस दक्षिण भारत और खाड़ी देशों से जुड़े रूट्स पर रहेगा. कंपनी का प्लान छोटे और मिडिल सेगमेंट के शहरों को कनेक्ट करने का है. शुरुआत में सीमित बेड़े के साथ घरेलू उड़ानों पर ध्यान दिया जाएगा और बाद में इंटरनेशनल रूट्स की तरफ बढ़ने की रणनीति है.

FlyExpress: कम किराए पर फोकस

FlyExpress एक नई एविएशन कंपनी है, जिसके प्रमुख प्रमोटर और लीडिंग फेस कोनकाटी सुरेश माने जाते हैं. इस एयरलाइन के प्रमोटर्स का लक्ष्य लो-कॉस्ट मॉडल पर काम करना है. यानी कम किराए में ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को जोड़ना. FlyExpress का फोकस टियर-2 और टियर-3 शहरों पर रहने वाला है, जहां अब भी हवाई कनेक्टिविटी सीमित है. कंपनी छोटे रूट्स और कम उड़ान समय वाले सेक्टर पर काम करने की योजना बना रही है. शुरुआती दौर में घरेलू नेटवर्क खड़ा करने के बाद कंपनी विस्तार की ओर बढ़ेगी.

क्यों अहम हैं ये तीनों नई एयरलाइंस

इन तीनों एयरलाइंस की एंट्री ऐसे समय में हो रही है, जब भारत में हवाई यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. छोटे शहरों से बड़े शहरों तक सफर की मांग बढ़ी है, लेकिन विकल्प सीमित हैं. नई एयरलाइंस से न सिर्फ किराए को लेकर कॉम्पीटीशन, बल्कि यात्रियों के पास ज्यादा ऑप्शन भी होंगे. Shankh Air मिडिल क्लास पर फोकस कर रही है, Al Hind Air क्षेत्रीय और इंटरनेशनल कनेक्शन की तैयारी में है और FlyExpress लो-कॉस्ट मॉडल के जरिए अपनी जगह बनाना चाहती है. तीनों की रणनीति अलग है, लेकिन मकसद एक ही है, ज्यादा लोगों को हवाई सफर से जोड़ना.

नए साल में जब ये तीनों एयरलाइंस आसमान में दिखेंगी, तब एविएशन सेक्टर की तस्वीर कितनी बदलती है, इस पर सबकी नजर रहेगी.