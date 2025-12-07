इंडिगो ने अब तक ₹610 करोड़ किए रिफंड, यात्रियों के 3 हजार बैग भी लौटाए... उड़ान पकड़ रही रफ्तार

Indigo Crisis: इंडिगो संकट पर समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है. रविवार को देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो की 1500 से ज्यादा उड़ानें दर्ज हुई. जो बीते दिनों संकट के समय 700 से के करीब पहुंच गई थी. ऐसे में अब पूरे देश में हवाई सेवाएं समान्य हो रही है. केंद्रीय नागरिक विमान्न मंत्रालय के बयान में जानकारी दी गई कि पूरे देश में हवाई सेवाएं अब सामान्य हो रही हैं. इंडिगो की उड़ानें 706 से बढ़कर 1,565 हो गईं. अन्य सभी एयरलाइंस पूरी क्षमता से चल रही हैं. आज के अंत तक 1,650 उड़ानें चलने की उम्मीद है.

610 करोड़ के रिफंड प्रोसेस, यात्रियों के 3000 बैग पहुंचाए गए

नागरिक विमानन मंत्रालय ने यह भी बताया कि अब तक ₹610 करोड़ के रिफंड प्रोसेस किए गए. अब तक 3,000 बैग वापस पहुंचाए गए. एयरफेयर पर सरकार ने तुरंत कैप लगाया, ताकि किसी भी रूट पर ज्यादा किराया न वसूला जा सके. नए आदेश लागू होते ही किराए सामान्य स्तर पर आ गए.

नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मंत्री.

आज रात 8 बजे तक सभी रिफंड देने का आदेश

सभी एयरलाइंस को आदेश का सख़्ती से पालन करने को कहा गया है. इंडिगो को आज रात 8 बजे तक सभी रिफंड देने का आदेश दिया गया है. कैंसिल या देरी से प्रभावित यात्रियों के लिए री-शेड्यूलिंग पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है. 48 घंटे के भीतर सभी मिसिंग बैग्स ढूंढकर यात्रियों को देने के निर्देश दिए गए हैं.

दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु सहित बड़े एयरपोर्ट पर हालात सामान्य

दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत बड़े एयरपोर्ट्स पर हालात सामान्य, भीड़ नहीं, चेक-इन और सिक्योरिटी सुचारू रूप से चल रही हैं. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एवियशन का 24×7 कंट्रोल रूम सक्रिय है. यात्रियों की कॉल्स पर तुरंत मदद दी जा रही है. ग्राउंड टीम्स फ्लाइट प्लानिंग, क्रू मैनेजमेंट और यात्री सुविधा पर लगातार नजर रख रही हैं.

सरकार ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान सबसे बड़ी प्राथमिकता है. हवाई सेवाएँ तेजी से सामान्य हो रही हैं. सभी सुधारात्मक कदम तब तक जारी रहेंगे जब तक हालात पूरी तरह ठीक न हो जाएं.

इंडिगो के सीईओ ने इंटरनल मैसेज में कर्मियों का बढ़ाया हौसला

दूसरी ओर इंडिगो के सीईओ का अपने कर्मचारियों के लिए इंटरनल मैसेज है. इंडिगो के सभी कर्मचारी में इस वक्त इंडिगो के ऑफिस गुरुग्राम में बैठा हूं. जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त माहौल बहुत गर्म है. मेरे जितने भी साथी हैं वह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं.

इंडिगो के सीईओ.

हमारी एम्पलाइज पूरे प्रोफेशनल तरीके से सिचुएशन को नॉर्मलाइज कर रहे हैं यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. एक बार फिर से मैं अपने सभी कर्मचारियों का बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं जो मेहनत कर रहे हैं. शुक्रवार की तुलना में हमने शनिवार को 1500 फ्लाइट का परिचालन किया है.

हमने समय रहते कैंसिलेशन भी किया है जिससे कि कस्टमर को एयरपोर्ट ना आना पड़े.चरणबद्ध तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. हमारा ओटीपी सिस्टम पहले से बेहतर हुआ है.

कस्टमर सुविधा को ध्यान में रखते हुए रिफंड, बुकिंग और लगेज को बेहतर तरीके से यात्रियों तक पहुंचाया जा रहा है. पिछले कुछ दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल भरे थे. खासकर दिसंबर 5 से. हमें सरकार डीजीसीए और सब तरह से पूरे सपोर्ट मिल रहे हैं. मैं अपने ग्राहकों के दर्द को समझ रहा हूं और मुझे इस बात का बेहद ही खेद है.

