आतंकी हमले की साजिश नाकाम, पंजाब में भारत-पाक बॉर्डर से भारी मात्रा में AK47, हैंड ग्रेनेड बरामद

भारत में एक बार फिर से बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम (Punjab Terror plot foiled) कर दिया गया है. पंजाब में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से भारी तादाद में AK47, हैंड ग्रेनेड, गोला बारूद बरामद किए गए हैं. खुफिया इनपुट्स के मुताबिक, खालिस्तान आतंकी रिन्दा के इशारे पर हथियारों की ये खेप पंजाब भेजी गई थी. लेकिन पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की मुस्तैदी की वजह से देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया. जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI और खालिस्तानी आतंकी रिन्दा भारत मे बड़े हमले की साजिश रच रहे थे.

In an intelligence-led operation, the Anti-Gangster Task Force (#AGTF) Punjab successfully foiled a major terror plot orchestrated by Harwinder Rinda, a Babbar Khalsa International (BKI) operative based in #Pakistan and backed by Pakistan's ISI.



