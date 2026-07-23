बदला लेने के लिए रची खौफनाक साजिश, गूगल पर सर्च कर ढूंढी जगह; गुजरात के सोमनाथ से गिरफ्तार

राजस्थान के अजमेर में कोर्ट, सर्किट हाउस और RTO परिसर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार हो गया है. पुलिस ने आरोपी को गुजरात के सोमनाथ से गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, उसने एक शख्स को सबक सिखाने के लिए ऐसी खतरनाक साजिश रची और शख्स के नाम से फर्जी ईमेल बनाकर बम से उड़ाने की धमकी भरा मैसेज कर दिया. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि क्या इससे पहले भी कभी धमकी भरे ईमेल भेजे और इस साजिश में उसके साथ और कौन शामिल है.

कहां का रहने वाला है आरोपी

पुलिस ने बताया कि बम से उड़ाने की धमकी भरा मैसेज भेजने वाला सोमनाथ से गिरफ्तार हुआ है. उसकी पहचान फलदू हार्दिक पुत्र रमेशचंद्र पटेल (40) के रूप में हुई है और वह गिर सोमनाथ जिला के प्रभास पाटन का रहने वाला है. पुलिस के अनुसार आरोपी किसी हारून नामक व्यक्ति को सबक सिखाना चाहता था. हारून ने आरोपी का गेस्ट हाउस खाली कर दिया था और बाद में दूसरा गेस्ट हाउस संचालित कर रहा था.

इसी बात से नाराज आरोपी फलदू ने हारून को सबक सिखाने की योजना बनाई. इसके बाद उसने गूगल पर सर्च किया कि धमकी देने के लिए किस स्थान का नाम लिया जाए. सर्च के दौरान अजमेर का नाम सामने आने पर आरोपी ने फर्जी ई-मेल आईडी के माध्यम से अजमेर के सर्किट हाउस, न्यायालय और आरटीओ को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल भेज दिए.

17 जूलाई को बम धमकी का आया था ईमेल

अजमेर के जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अगरवाला ने बताया कि इसी महीने 17 जुलाई को जिला एवं सत्र न्यायालय, अजमेर की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर एक धमकी भरा ई-मेल प्राप्त हुआ, जिसमें कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. इसके अलावा जिले में सर्किट हाउस और आरटीओ परिसर को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी.

एसपी ने कहा कि फर्जी ईमेल आईडी से अजमेर कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सिविल लाइंस थाना पुलिस और साइबर सेल ने तकनीकी जांच शुरू की. जांच के आधार पर पुलिस टीम आरोपी तक पहुंची और उसे सोमनाथ, गुजरात से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है कि उसने इससे पहले और किन-किन स्थानों पर धमकी भरे ईमेल भेजे हैं और इस साजिश में उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति शामिल है या नहीं. मामले में पुलिस का अनुसंधान जारी है.

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